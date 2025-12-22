Вибори президента під час воєнного стану: Рада формує робочу групу

Арахамія зробив заяву про вибори в Україні

У Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає «Главком».

«Обговорення буде проходити на базі профільного Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів», – йдеться у повідомленні.

Арахамія додав: «Дату і час засідання незабаром повідомимо».

Нагадаємо, ЦВК заявляє, що для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов.

Як повідомлялося, проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням необхідної інфраструктури для проведення виборів.