Нардепка подала заяви до НАБУ і НАЗК через оренду Галущенком будинку Захарченка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нардепка подала заяви до НАБУ і НАЗК через оренду Галущенком будинку Захарченка
Ексміністр не відобразив у декларації маєток на 647 кв. м на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві, де він певний час жив
фото: Міністерство енергетки

Парламентарка стверджує, що Галущенко применшив вартість оренди арештованого будинку у пʼять разів

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання в арештованому будинку, який фактично належить ексміністру-втікачу часів Януковича Віталію Захарченку, применшив вартість його оренди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Анастасію Радіну.

За словами парламентарки, під час засідання парламентської слідчої комісії ексурядовець стверджував, що з червня по жовтень 2025 року орендував будинок площею 650 кв. м по вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві за близько $3 тис. (або майже 126 тис. грн) на місяць.

За словами парламентарки, в оголошенні від травня 2025 року заявлена вартість оренди такого будинку склала $15 тис., або 654 тис. грн на місяць
За словами парламентарки, в оголошенні від травня 2025 року заявлена вартість оренди такого будинку склала $15 тис., або 654 тис. грн на місяць
фото: Facebook/Anastasia Radina

«На нещастя пана Галущенка, ми відшукали будинок на сайтах з оренди нерухомості. У оголошенні від травня 2025 року заявлена вартість оренди такого будинку склала $15 тис., або 654 тис. грн на місяць. Можна припустити, що ексміністр юстиції свідомо занизив вартість реальної оренди будинку, щоби не перевищувати поріг для повідомлень про суттєві зміни у майновому стані у 50 прожиткових мінімумів, що на 2025 рік становили 151,4 тис. грн. Це б дозволило йому не вносити витрати на будинок у свою декларацію», – пояснила вона.

Радіна стверджує, що за ще за однією версією колишній міністр юстиції ймовірно міг намагатися приховати те, що мешкав у арештованому будинку безкоштовно чи з суттєвою знижкою.

Нардепка подала заяви до НАБУ і НАЗК через оренду Галущенком будинку Захарченка фото 1
Будинок, де жив Герман Галущенко. Вид ззовні
Будинок, де жив Герман Галущенко. Вид ззовні
фото отримано від джерел «Главкома»

«Цю ж теорію підтверджує його заява про те, що він орендував цей будинок з червня до жовтня – усього п’ять місяців, тоді як обов’язок декларувати таке майно виникає від шести місяців користування. Щоправда, ексміністр юстиції не пояснив, що ж він робив у цьому будинку в ніч проти 10 листопада, коли до нього завітали детективи НАБУ. Як часто орендодавці дозволяють вам ночувати у квартирах чи будинках, які ви вже декілька тижнів не орендуєте?» – каже Радіна.

Депутатка наголосила, що направила відповідні звернення у Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро. Також вона повідомила, що направила заяви до Державного бюро розслідувань і Офісу генпрокурора через «бездіяльність керівництва АРМА» щодо арештованого активу.

Нардепка подала заяви до НАБУ і НАЗК через оренду Галущенком будинку Захарченка фото 2
Будинок Захарченка, в який вселився Герман Галущенко
Будинок Захарченка, в який вселився Герман Галущенко
фото отримано від джерел «Главкома»

«Попри те, що будинок перебуває під арештом та переданий в управління АРМА з 2021 року, АРМА не спромоглося не тільки передати його в управління, але навіть помітити, що обʼєкт використовується третіми особами. Тут «вітання» і колишньому керівництву АРМА, зокрема пані Думі, яке за два роки не спромоглося забезпечити, щоб дохід від будинку отримувала держава, а не невідомі орендодавці. І новому керівництву АРМА, яке, хоч і виставило будинок для пошуку управителя у вересні, проте до цього не оглянуло будинок та не вжило заходів для припинення його незаконного використання», – підсумувала парламентарка.

Як повідомляв «Главком», будинок Захарченка засвітився на плівках НАБУ, пов’язаних з масштабною корупцією в енергетиці. Тут певний час таємно жив ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко. Там же слідство помітило вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук.

25 листопада на засіданні комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради т.в.о голови АРМА Ярослава Максименко зазначила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міністерства оборони.

Нагадаємо, маєтком на 647 «квадратів» на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Будинок огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами. На початок червня 2025 року вартість цього активу, за даними незалежного оцінщика, складала 48,48 млн грн.

За відомостями досудового розслідування, будинок на вулиці Добровольчих батальйонів дістався Віталію Захарченку у період, коли він керував МВС. Спочатку цей будинок купила нідерландська фірма Stichting Administratiekantoor LVV (пов’язана з оточенням Захарченка) і в червні 2013 року продала іншій іноземній компанії Stichting Global Investment, яку теж контролював ексочільник МВС. Загалом, зазначена компанія сформувала своєрідний банк привабливої нерухомості у Києві та області.

Після зміни влади у лютому 2014-го Захарченко вимушено покинув Україну, отаборившись у Росії з іншими представниками команди експрезидента Віктора Януковича. Згодом активи Stichting Global Investment були заморожені через накладання санкцій ЄС на самого Захарченка. У 2016 році Печерський райсуд Києва арештував активи Stichting Global Investment в Україні. Пізніше арештоване майно компанії було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

