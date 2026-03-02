Кучма може зателефонувати Путіну, але цього не зробить. Ексрадник озвучив причину

Ексрадник Леоніда Кучми пояснив, чому другий президент не вірить у результат такого кроку

Голова Всеукраїнської асоціації ветеранів та ексрадник президентів України Леоніда Кучми та Петра Порошенка Сергій Куніцин заявив, що Леонід Кучма теоретично може зателефонувати Володимиру Путіну, однак не зробить цього, оскільки не переконаний, що такий дзвінок здатен зупинити війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-канал «ДумаЙ».

Відповідаючи на запитання, чи може Кучма зателефонувати Путіну, політик сказав: «Може, але не зробить». За словами Куніцина, якби Леонід Кучма був переконаний, що його дзвінок здатен зупинити війну, він би на це пішов. Водночас він пояснив, що другий президент України не бачить практичного сенсу в такому кроці.

Куніцин навів епізод після виходу Кучми з роботи у Мінській контактній групі. «Якщо б Леонід Данилович був впевнений, що його дзвонок зупинить війну, то він би чорту позвонив», – сказав він.

У розмові Куніцин також заявив, що на початку 2000-х мав контакти з представниками російських політичних кіл найвищого рівня, а у 2014 році літав на переговори, намагаючись знайти вихід із війни. Нині, за його словами, таких контактів у нього немає.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією бракує людського виміру, а російська сторона фактично не веде прямого діалогу. За словами президента, для того щоб у перемовному процесі звучали думки звичайних людей, «потрібно, щоб на перемовинах були люди». Натомість, за його словами, нині за столом переговорів перебувають представники держав та інтересів.