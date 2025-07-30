Народні депутати звернулись до «Укрзалізниці» через скандальне нововведення

Депутати вимагають від «Укрзалізниці» скасувати продаж квитків лише через «Дія.Підпис»

Народний депутат Володимир В'ятрович разом із 17 колегами з різних фракцій підписав звернення до «Укрзалізниці». Депутати закликають скасувати рішення про продаж квитків на популярні внутрішні поїзди з 1 серпня виключно через сервіс «Дія.Підпис». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира В’ятровича.

«Укрзалізниця» пояснила своє рішення «боротьбою зі спекуляцією». З 1 серпня планувалося, що на першому етапі квитки на потяги №105/106 Одеса – Київ, №91/92 Львів – Київ, №29/30 Київ – Ужгород, №12 Львів – Одеса, №27/28 Київ – Чоп можна буде купити та повернути лише за допомогою «Дія.Підпис», виключивши каси та інші онлайн-сервіси.

Народний депутат наголосив на кількох ключових проблемах такого рішення. В'ятрович зазначає, що квитки вже є іменними, і для боротьби зі спекуляцією достатньо просто перевіряти відповідність прізвища та дійсність квитка, для чого провідники мають валідатори.

На його думку, головною причиною дефіциту квитків є сезонне перевищення попиту над пропозицією, особливо влітку на захід та південь України. В'ятрович підкреслює, що «ніякі маніпуляції з системою продажів цю проблему не вирішать».

За словами Володимира В'ятровича, найголовніше – обмеження на купівлю квитків залежно від наявності у людей «Дія.Підпису» є «відверто дискримінаційним і протиправним». Мільйони українців, які не мають і не зобов'язані мати «Дія.Підпис», позбавляються права вільно купувати квитки. Також це створює труднощі для іноземців, для яких придбання звичайного квитка перетворюється на «непростий квест».

У своєму зверненні народні депутати вимагають:

Невідкладно скасувати рішення про продаж та повернення квитків на внутрішні потяги лише через «Дія.Підпис».

Скасувати аналогічні обмеження, які вже діють для міжнародних рейсів.

Провести перевірку дотримання монопольного законодавства в діяльності «Укрзалізниці» у зв’язку зі штучним нав’язуванням сервісу «Дія.Підпис».

Реагувати в подальшому на застосування дискримінаційних підходів у діяльності «Укрзалізниці» та зупиняти такі практики.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Посилення перевірок відбулося на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки. Залізничники таким чином хотіли виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах.