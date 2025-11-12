НАЗК почав службову перевірку після публікації плівок НАБУ

Рішення було ухвалено у понеділок, 10 листопада, після публікації результатів операції «Мідас»

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок службової перевірки після оприлюднення НАБУ матеріалів, де згадується відомство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що рішення було ухвалено 10 листопада 2025 року у зв’язку з суспільним резонансом. Крім того, агентство направило до НАБУ офіційний запит для отримання додаткової інформації, необхідної для проведення перевірки. Громадська рада при НАЗК оприлюднила заяву з вимогою негайно розпочати такі дії. У відомстві підкреслили, що отримали реакцію на звернення оперативно.

«НАЗК підтверджує готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами, і водночас очікує на надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації, що дозволить оперативно та якісно провести перевірку», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, під час судового засідання з обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у справі про корупцію в енергетичній сфері прокурор розповів, що у травні 2025 року двоє фігурантів обговорювали отримання $30 тис. від філії «Централізовані закупівлі», з яких $20 тис. «віддали до НАЗК».

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.