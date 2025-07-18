НАЗК почало чистити реєстр корупціонерів

Наразі в реєстрі міститься понад 55 тис. записів про фізичних та юридичних осіб

Чинності набрав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» № 4496. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Цим законом встановлено строки зберігання відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр порушників). З урахуванням зазначених законодавчих змін НАЗК розпочало вилучення з реєстру порушників відомостей, строк зберігання яких минув. Наразі в реєстрі міститься понад 55 тис. записів про фізичних та юридичних осіб.

Вилучення відомостей про притягнутих до адміністративної відповідальності

«Відомості про осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, відтепер зберігаються у Реєстрі порушників протягом року», – пояснює НАЗК.

Вилучення таких даних здійснюватиметься поступово у порядку черговості, починаючи з записів, внесених у реєстр порушників раніше.

Вилучення відомостей про притягнутих до кримінальної відповідальності

Вилучення відомостей про осіб, які були притягнуті до кримінальної відповідальності здійснюватиметься за умови зняття чи погашення судимості за вчинення відповідного корупційного правопорушення на підставі заяви особи, відомості про яку містяться в реєстрі порушників.

Вилучення відомостей про притягнутих до дисциплінарної відповідальності

Вилучення з Реєстру порушників відомостей про осіб, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією Законом № 4496 не передбачено. Разом з тим, НАЗК вважає за можливе вилучати такі відомості з реєстру після спливу одного року з дня накладення дисциплінарного стягнення.

Особливості проведення спеціальних перевірок у зв'язку зі змінами

При проведенні спеціальної перевірки НАЗК перевірятиме:

наявність в реєстрі порушників даних про кандидата на посаду;

наявність підстав для вилучення з Реєстру порушників відомостей про кандидата на посаду.

Результати спеціальної перевірки надаватимуться її ініціатору лише після вилучення даних про кандидата на посаду з реєстру порушників (за наявності для цього підстав).

Водночас, при проведенні спеціальних перевірок будуть враховуватись положення ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну службу», якими встановлено обмеження строком на три роки для вступу на державну службу для осіб, підданих адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією. Відповідні відомості НАЗК надаватиме ініціатору спеціальної перевірки незалежно від наявності/відсутності відомостей про кандидата на посаду в Реєстрі порушників.

До слова, Україна продемонструвала значний прогрес у запобіганні та протидії корупції. Про це свідчать результати комплексної оцінки антикорупційної політики країни, проведеної в межах п'ятого раунду моніторингу Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції