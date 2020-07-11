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    Політика

    «Не позорь фамілію». Ляшко звернувся до Ляшка (відео)

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    <span>Олег Ляшко закликав однофамільця не ганьбити прізвище і піти у відставку</span> - «Не позорь фамілію». Ляшко звернувся до Ляшка (відео)
    Олег Ляшко закликав однофамільця не ганьбити прізвище і піти у відставку

    Олег Ляшко закликав однофамільця не ганьбити прізвище

    Колишній депутат і лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко гнівно звернувся до заступник міністра охорони здоров’я і головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

    Політика обурив «гребаний» карантин, який, на думку Олега Ляшка знищив малий і середній бізнес в Україні.

    Олег Ляшко закликав однофамільця не ганьбити прізвище і піти у відставку.

    Як повідомлялося, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

    Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

    Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

    У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих – померли.

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні виявили у 52 043 людей, з них 24 800 пацієнтів одужали, а 1 345 хворих померли від ускладнень. На сьогодні все ще хворіє 25 898 людей.

    Нагадаємо, Ляшко повіз Тимошенко на Чернігівщину агітувати за себе.

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