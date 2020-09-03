Отруєння Навального: Джонсон нагадав, що британці вже бачили смертельні наслідки «Новачка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борис Джонсон: російський уряд має пояснити, що сталося з Навальним

Прем’єр Британії обурився, що проти Навального застосували хімічну зброю

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав «обурливою» інформацію про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи «Новачок».

Про це Джонсон написав у Twitter.

«Обурює, що проти Олексія Навального було застосовано хімічну зброю. Ми своїми очима бачили смертельні наслідки «Новачка» у Великій Британії. Тепер російський уряд має пояснити, що сталося з Навальним – ми будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливість», – заявив Джонсон.

Як відомо, у 2018 році в британському місті Солсбері сталося отруєння колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля, громадянина та його доньки Юлії.

Отруєння ймовірно було здійснено російськими спецслужбами із застосуванням хімічної зброї — отруйної речовини нервово-паралітичної дії сімейства «Новичок».

Незабаром британку Дон Стерджесс і її 45-річного приятеля Чарлі Роулі виявили без свідомості у критичному стані в будинку в місті Еймсбері, що менш як за 20 кілометрів від міста Солсбері, де нервовим агентом у березні отруїли Сергія Скрипаля і його дочку Юлію.

Через кілька днів Дон Стерджесс померла.

Нагадаємо, у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у Росії пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи РФ.

Як відомо, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.