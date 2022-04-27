Нідерланди зупинили видачу віз росіянам

Відсьогодні громадяни РФ більше не можуть подавати документи у посольство в Москві

Посольство Нідерландів у Москві припинило видавати візи росіянам. Таке рішення ухвалили через нестачу дипломатів. Про це інформує NL Times.

Частину працівників амбасади Росія видворила з країни. Зокрема, таке рішення Москва ухвалила як відповідь на висилку російських дипломатів.

«Громадяни Росії з середи (мовиться про 27 квітня – ред.) більше не можуть подавати документи на візу в Нідерланди в посольстві Нідерландів у Москві. Це не каральний захід, а наслідок рішення російського уряду вислати з країни 15 нідерландських дипломатів», – повідомили в МЗС Нідерландів.

Там також запевнили, що нідерландських дипломатів у Росії залишилось так мало, що вони просто не можуть займатись видачею віз для росіян та керувати консульським відділом посольства на повну потужність.

«Тому короткострокові візи більше не можуть видаватися. Винятки можливі з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось повинен виїхати з країни з політичних причин», – повідомили у відомстві.

Окрім того, за даними МЗС країни, – щотижня в середньому 150 росіян звертаються за візою для короткочасного перебування в Нідерландах. Додали також, що невідомо, скільки часу буде діяти цей захід. Консульський відділ працює з обмеженими можливостями, проте посольство відкрите для інтеграційних документів та інших питань.

Нагадаємо, нещодавно РФ вислала з країни європейських дипломатів.

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