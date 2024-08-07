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Зазнав смертельного поранення під час виконання надважливого завдання. Згадаймо Олександра Скворцова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зазнав смертельного поранення під час виконання надважливого завдання. Згадаймо Олександра Скворцова
Боєць третього батальйону «Свобода» Бригади наступу Національної гвардії України «Рубіж» Олександр Скворцов, позивний Білорус
колаж: glavcom.ua

Побратими згадують: «Олександр завжди робив все, що в його силах і ставився до задач максимально відповідально»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Скворцова.

Боєць третього батальйону «Свобода» Бригади наступу Національної гвардії України «Рубіж» Олександр Скворцов, позивний Білорус, загинув смертю героя 5 серпня 2024 року. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко. 

Олександр народився 16 січня 1986 року.

«Олександр свідомо обрав шлях воїна, адже не міг стояти осторонь національно-визвольної боротьби. Самовідданий, хоробрий, спокійний, технічно грамотний – він чудово опанував військову спеціальність оператора дрона. І досяг великих успіхів, ставши одним з найкращих у цій сфері», – написав Іллєнко. 

Олександр свідомо обрав шлях воїна, адже не міг стояти осторонь національно-визвольної боротьби
Олександр свідомо обрав шлях воїна, адже не міг стояти осторонь національно-визвольної боротьби
фото: Андрій Іллєнко, Facebook

Побратими згадують: «Олександр завжди робив все що в його силах і ставився до задач максимально відповідально. Поранення, які спричинили смерть, він отримав під час виконання надважливого завдання з дуже небезпечної позиції, розуміючи всю важливість цієї задачі, та не дивлячись на ризики для власного здоров’я й життя. Це і є справжнім героїзмом. Будемо пам’ятати завжди!».

Прощання з Олександром Скворцовим відбудеться 8 серпня об 11:00 на Лісовому цвинтарі Києва.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Теги: пам'ять українці Україна війна хвилина мовчання

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