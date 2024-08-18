DeepState: РФ окупувала ще одне село на Покровському напрямку
Ворог просунувся біля трьох населених пунктів на Покровському напрямку
У суботу, 17 серпня, російські загарбники захопили село Миколаївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
«Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного», – йдеться в повідомленні.
Водночас, як зазначають аналітики, Сили оборони відкинули окупантів біля хутора Отруба Курської області.
Нагадаємо, російські військові наближаються до Покровська на Донеччині і вже перебувають на відстані близько 10 кілометрів від міста. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк.
Голова МВА закликав цивільне населення негайно евакуюватися з міста. Особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили села Лисичне та Іванівка в Донецькій області.
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