DeepState: РФ окупувала ще одне село на Покровському напрямку

Ворог просунувся біля трьох населених пунктів на Покровському напрямку

У суботу, 17 серпня, російські загарбники захопили село Миколаївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного», – йдеться в повідомленні.

мапа: deepstate

Водночас, як зазначають аналітики, Сили оборони відкинули окупантів біля хутора Отруба Курської області.

Нагадаємо, російські військові наближаються до Покровська на Донеччині і вже перебувають на відстані близько 10 кілометрів від міста. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Голова МВА закликав цивільне населення негайно евакуюватися з міста. Особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили села Лисичне та Іванівка в Донецькій області.