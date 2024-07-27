На відкритті Олімпіади–2024 виступила популярна співачка Франції

Ая Накамура підкорила сцену своїм потужним вокалом та запальними танцями

Сьогодні, 27 липня, співачка Ая Накамура стала беззаперечною зіркою церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Її яскравий виступ, попри дощ і спроби консервативних сил заборонити її участь, став одним з найпам'ятніших моментів вечора. Про це повідомляє France24.

Виконавши свій хіт«Djadja» на фоні історичного мосту Pont des Arts, Накамура підкорила серця сотень тисяч глядачів, які зібралися на берегах Сени. Її енергійний та сексуальний образ став символом нового покоління, яке прагне змін та виходить за межі традиційних уявлень про мистецтво.

За оцінками французької влади, приблизно 300 000 глядачів, а також велика кількість VIP-персон і знаменитостей з усього світу з'їхалися на історичну церемонію відкриття Олімпіади 2024.

Ще кілька днів тому навколо участі Аї Накамури у церемонії точилися запеклі дискусії. Вкрай праві політики та консерватори звинувачували співачку у «вульгарності» та неповазі до французької мови. Вони стверджували, що її музика та образ не відповідають високим стандартам, які має представляти Франція на світовій арені.

Однак, свій виступ Накамура перетворила на потужний маніфест свободи самовираження. Своїм успіхом вона дала чітку відповідь своїм критикам, довівши, що справжнє мистецтво не знає кордонів і не підлягає цензурі.

Ая Накамура стала голосом молоді, яка прагне змін та самовираження. Її музика поєднує в собі різноманітні культурні впливи, від малійської традиції до сучасного R&B. Саме ця багатогранність і зробила її такою популярною серед молоді.

Виступ Накамури на Олімпіаді – це не просто музичне шоу, а політична заява. Співачка показала, що навіть у консервативному суспільстві є місце для різноманіття і свободи творчості.

Виступ Аї Накамури на Олімпіаді став знаковою подією, яка викликала бурхливі дискусії в суспільстві. Співачка додала яскравих фарб у палітру історичного заходу і стала символом нового покоління, яке прагне змін та самовираження.

Нагадаємо, на відкритті Олімпіади виступила Леді Гага.

Раніше повідомлялося, що речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі. За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.