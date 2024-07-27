Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На відкритті Олімпіади–2024 виступила популярна співачка Франції

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На відкритті Олімпіади–2024 виступила популярна співачка Франції
Співачка запалила публіку
фото: Скріншот

Ая Накамура підкорила сцену своїм потужним вокалом та запальними танцями

Сьогодні, 27 липня, співачка Ая Накамура стала беззаперечною зіркою церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Її яскравий виступ, попри дощ і спроби консервативних сил заборонити її участь, став одним з найпам'ятніших моментів вечора. Про це повідомляє France24.

Виконавши свій хіт«Djadja» на фоні історичного мосту Pont des Arts, Накамура підкорила серця сотень тисяч глядачів, які зібралися на берегах Сени. Її енергійний та сексуальний образ став символом нового покоління, яке прагне змін та виходить за межі традиційних уявлень про мистецтво.

За оцінками французької влади, приблизно 300 000 глядачів, а також велика кількість VIP-персон і знаменитостей з усього світу з'їхалися на історичну церемонію відкриття Олімпіади 2024.

Ще кілька днів тому навколо участі Аї Накамури у церемонії точилися запеклі дискусії. Вкрай праві політики та консерватори звинувачували співачку у «вульгарності» та неповазі до французької мови. Вони стверджували, що її музика та образ не відповідають високим стандартам, які має представляти Франція на світовій арені.

Однак, свій виступ Накамура перетворила на потужний маніфест свободи самовираження. Своїм успіхом вона дала чітку відповідь своїм критикам, довівши, що справжнє мистецтво не знає кордонів і не підлягає цензурі.

Ая Накамура стала голосом молоді, яка прагне змін та самовираження. Її музика поєднує в собі різноманітні культурні впливи, від малійської традиції до сучасного R&B. Саме ця багатогранність і зробила її такою популярною серед молоді.

Виступ Накамури на Олімпіаді – це не просто музичне шоу, а політична заява. Співачка показала, що навіть у консервативному суспільстві є місце для різноманіття і свободи творчості.

Виступ Аї Накамури на Олімпіаді став знаковою подією, яка викликала бурхливі дискусії в суспільстві. Співачка додала яскравих фарб у палітру історичного заходу і стала символом нового покоління, яке прагне змін та самовираження. 

Нагадаємо, на відкритті Олімпіади виступила Леді Гага.

Раніше повідомлялося, що речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі. За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Теги: музика Франція мистецтво Україна співачка традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог намагатиметься атакувати позиції наших передових підрозділів у напрямку Макіївка – Невське
ЗСУ готуються до штурму росіян. Огляд з Лиманського та Краматорського напрямків
4 липня, 13:01
Павло Кононов пішов воювати 18-річним юнаком
Готовий іти захищати Україну: бойовий льотчик, учасник Другої світової відсвяткував 101-й день народження
30 червня, 15:55
Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року
Світовий банк призначив нового керівника програм для України й Молдови
1 липня, 16:43
Улітку періодично робіть вологе прибирання – воно додатково охолоджує кімнати і дозволяє рідше вмикати кондиціонер
Як влітку зменшити рахунки за електроенергію: поради від Yasno
2 липня, 10:27
Мобілізація: дозволено збільшити кількість заброньованих депутатів
Мобілізація: дозволено збільшити кількість заброньованих депутатів
2 липня, 14:28
Зазначається, що виступ на весіллі співак провів у вихідний день під час благодійного туру для ЗСУ
Монатік виступив на весіллі в Італії, яке проводив Галкін: менеджери артиста прокоментували
12 липня, 21:17
На українському ринку вистачає недорогих гібридів з пробігом
Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)
25 липня, 22:41
Сікорський сказав, що питання щодо повернення в Україну ухилянтів обговорюється на рівні Європейського союзу
Повернення чоловіків призовного віку в Україну: Польща зробила нову заяву
25 липня, 15:04
Процес деколонізації у Харкові відбувається згідно Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»
Перейменування вулиць у Харкові: затверджено назви, які спровокували скандал
Вчора, 16:34

Новини

Відкриття Олімпіади: організатори переплутали Південну Корею з КНДР
Відкриття Олімпіади: організатори переплутали Південну Корею з КНДР
Олімпіада-2024: Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня
Олімпіада-2024: Розклад змагань українських спортсменів на 27 липня
Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту
Українська збірна на церемонії відкриття Олімпіади-2024: подробиці вражаючого плавучого дебюту
Макрон офіційно оголосив Олімпійські ігри відкритими (фото)
Макрон офіційно оголосив Олімпійські ігри відкритими (фото)
На відкритті Олімпіади–2024 виступила популярна співачка Франції
На відкритті Олімпіади–2024 виступила популярна співачка Франції
Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024
Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9786
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8932
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8624
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua