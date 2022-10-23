Після затримання росіян із дронами Норвегія готується до диверсій – ЗМІ

Експерти наголошують, що цінність норвезького газу для Європи ніколи не була вищою, ніж зараз

Норвезька влада та експерти вважають ймовірність вчинення диверсій Росією на нафтогазових об’єктах країни високою, повідомляє АР.

Зазначається, що після диверсій на російських газогонах Nord Stream та після того, як поблизу об’єктів нафтової та газової інфраструктури Норвегії було помічено незвично високу активність безпілотників, уряд Норвегії направив військові кораблі, судна берегової охорони та винищувачі для патрулювання навколо морських об’єктів і розмістив солдатів Національної гвардії навколо наземних нафтопереробних заводів.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе запросив військово-морські сили країн-союзників по НАТО Великої Британії, Франції та Німеччини долучитися до забезпечення потреб безпеки нафтогазової інфраструктури країни на тлі побоювань, що проти Норвегії, як найбільшого постачальника газу до Європи, можуть бути вчинені диверсії.

Повідомляється, що минулого тижня закриття аеропортів і евакуація нафтопереробного заводу та газового термінала через появу безпілотників спричинили величезні збої у їхній роботі. Але з наближенням зими в Європі є занепокоєння, що дрони можуть передвіщати більшу загрозу для 9 тис. кілометрів газопроводів, які пролягають від морських платформ Норвегії до терміналів у Великій Британії та материковій Європі.

«Цінність норвезького газу для Європи ніколи не була вищою. Як стратегічна мета для диверсій, норвезькі газопроводи є, ймовірно, найціннішою ціллю в Європі», – вважає науковий співробітник Королівської військово-морської академії Норвегії Столе Ульріксен.

Амунд Ревхайм, який очолює групу з питань Північного моря та навколишнього середовища Південно-Західної поліції Норвегії, сказав, що його команда опитала понад 70 працівників морських нафтогазових платформ, які помітили дрони поблизу своїх об’єктів.

«Робоча теза полягає в тому, що ними керують із суден або підводних човнів поблизу», – сказав він.

Ревхайм також розповів, що норвезька поліція тісно співпрацює з військовими слідчими, які аналізують морський рух, і деякі оператори платформ повідомили, що бачили неподалік дослідницькі судна під російським прапором. Однак на думку Столе Ульріксена, різниця між російськими цивільними та військовими кораблями є «вузькою», і дослідницькі судна, про які повідомляється, можна справедливо охарактеризувати як «шпигунські кораблі».

Арешт щонайменше семи громадян Росії, спійманих на перевезенні або незаконному польоті безпілотників над територією Норвегії, підвищив напруженість. У середу, того самого дня, коли безпілотник зафіксував посадку літаків у Бергені, норвезька поліцейська служба безпеки взяла на себе справу від місцевих офіцерів.

«Ми взяли на себе розслідування, тому що це наша робота – розслідувати шпигунство та застосовувати правила санкцій проти Росії», – заявив Мартін Бернсен, чиновник служби, відомої під норвезькою абревіатурою PST. Він сказав, що «саботаж або можливе картографування» енергетичної інфраструктури викликає постійне занепокоєння в Норвегії.

Попри те, що в російському посольстві в Осло назвали підвищення Норвегією заходів безпеки, зокрема, щодо громадян РФ, «психозом, який веде до параної», Ульріксен вважає, що російська федерація вже веде «гібридну війну» з його країною, ставлячи собі за мету залякування та можливий збір інформації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що протягом останнього тижня норвезька поліція затримала кількох росіян, які знімали з дронів різні об'єкти в різних місцях країни. Серед заарештованих виявився і син ексглави російської залізниці та соратника Путіна Володимира Якуніна, Андрій Якунін.

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Російська православна церква останніми роками придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни.

Як відомо, наприкінці вересня відкрили газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цей газопровід покладе край добі домінування Росії.