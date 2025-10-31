Новим заступником міністра юстиції став радник експрем’єра Гончарука: що про нього відомо

Юрій Бадахов став новим заступником міністра юстиції. До цього майже 20 років працював у сфері права

Новопризначенець Мін’юсту заробляє мільйони на рік і їздить на елітому авто

Кабінет міністрів призначив заступником міністра юстиції Юрія Бадахова. Новий посадовець – нотаріус із багаторічним досвідом, який у минулому був радником експрем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Як з’ясував «Главком», Бадахов має дві освіти. У 2006 році він закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «правознавство». У 2008-му здобув ступінь магістра за спеціальністю «менеджмент організацій» у Донецькому національному університеті.

Юрій Бадахов починав кар’єру у судових і юстиційних органах, працював у банківських установах та юридичних компаніях.

Із 2009 року – вів приватну нотаріальну практику у Києві, активно долучався до розвитку нотаріального самоврядування, був членом Ради Нотаріальної палати України та входив до комісій із кібербезпеки.

Згідно з декларацією кандидата на посаду, новий заступник міністра юстиції разом зі дружиною Мариною Криловою володіють житловим будинком площею 268,5 кв.м у селі Щасливе під Києвом. Там же сім’я має земельну ділянку площею 8 соток.

Подружжя володіє двома автівками: BMW IX XDrive 50, 2023 року випуску, яка коштувала 4 млн грн і Toyota Rav4, 2019 року вартістю в 1 млн грн.

За 2024 рік Бадахов задекларував 8 млн грн доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю. На банківських рахунках він зберігає 1,6 млн грн.

скриншот декларації Юрія Бадахова

Дружина Бадахова – суддя Донецького окружного суду – задекларувала за 2024 рік зарплатню в розмірі 1,2 млн грн. Також Крилова та Бадахов мають заощадження – $180 тис. готівкою.

Раніше «Главком» писав, що нова заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко напередодні призначення оприлюднила декларацію за 2024 рік. Зокрема, Артеменко засвітила $19,8 тис. і 650 тис. грн готівкою. На банківському рахунку – ще близько 55 тис. грн. Анна Артеменко володіє Mercedes-Benz CLS-500 2005 року, який придбала у 2017 році. Також посадовиця задекларувала ікону.

Чиновниця не має власної квартири. Водночас безплатно мешкає у столичній квартирі, яка належить громадянину Олександру Євтушенку. Загалом, у 2024 році Артеменко заробила понад 1,97 млн грн на підприємницькій діяльності. Ще понад 400 тис. грн отримала від продажу нерухомості.