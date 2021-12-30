Новий посол України розповів, які завдання виконуватиме у Ватикані

Новий посол України у Ватикані розповів про плани, які реалізовуватиме на новій посаді

Андрій Юраш – про зміни у відносинах із Ватиканом

Вже понад два роки і п’ять місяців Україна не мала свого посла у Ватикані, тож новоспечений представник МЗС України в апостольській столиці Андрій Юраш ставить перед собою задачу перевести відносини України і Ватикану у нову площину постійної комунікації. Про це дипломат повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Новоспечений представник української дипломатії у Ватикані зазначив, що не вважає своє призначення на цю посаду несподіваним, оскільки все життя займався релігійною проблематикою.

«Особливо це стало дуже помітно останніми роками, коли очолював Департамент у справах релігій та національностей. Тоді мені довелося взяти участь у понад 50 міжнародних заходах, де в тій, чи іншій формі звучало релігійне питання…», – наголосив Андрій Юраш.

Дипломат додав, що наразі ще не мав предметної розмови із президентом Володимиром Зеленським зі встановленням йому конкретних завдань, однак сподівається, що така розмова невдовзі відбудеться.

«Це буде логічно, адже кожного разу, коли посол від’їжджає до країни, він отримує рекомендації, вказівки стосовно своєї місії. Тут є два виміри місії, які в той чи іншій спосіб підкреслюють усі інші: переведення відносин України і Ватикану у нову площину постійної комунікації. Я можу назвати це системними взаєминами, формуванням клімату довіри, партнерства, діалогу. Тобто не якихось випадкових, спорадичних, спалахових моментів взаємодії, які були», – підсумував Андрій Юраш.

Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Юраша новим послом України у Ватикані.

Також повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на Сході України.