«Одна з найкращих в Європі». Український посол розповів, що являє собою загадкова естонська розвідка

Посол Боєчко: «Естонські спецслужби вважаються, напевно, одними з найкращих в Європі»

Висока кваліфікація та накопичений досвід дозволяють спецслужбам Естонії займати провідні позиції серед європейських розвідок. Про це заявив посол України в Естонії Володимир Боєчко в інтервʼю «Главкому».

Посол зазначив, що естонські спеціальні служби вважаються одними з найкращих в Європі. Як зазначив дипломат, вони довго до цього йшли і дуже добре виконують свою роботу.

Боєчко розповів, що Служба зовнішньої розвідки Естонії щороку публікує аналітичне дослідження, де чітко розписує «хто є хто у світі, та як вони бачать можливий розвиток ситуації». «І це правильно, що естонська розвідка демонструє: вона тримає руку на пульсі та вживає необхідних заходів, щоб ті чи інші сценарії не були реалізовані», – каже він.

За словами дипломата, Естонія домоглася суттєвого зменшення складу посольства Росії в Таллінні. «Ми добре розуміємо, хто такі російські дипломати і які вони зазвичай служби представляють. Останнім часом в Естонії було виявлено низку російських шпигунів: когось депортували в Росію, проти когось розпочато кримінальне розслідування», – розповів Боєчко.

Нагадаємо, посол Володимир Боєчко в інтервʼю «Главкому» заявив, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших.

До слова, не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми.

За словами посла Володимира Боєчка, Естонія заборонила в'їзд понад 1300 російським комбатантам. Списки цих осіб формує і передає естонській стороні саме Україна.

Естонія також ініціювала на рівні Європейського Союзу заборону в'їзду відповідній категорії росіян в Шенгенську зону. У цьому її підтримали Німеччина, Польща, Румунія, Латвія, Литва, Фінляндія і Швеція. Лідери країн підписали спільного листа до керівництва Євросоюзу.