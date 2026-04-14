«Одна з найкращих в Європі». Український посол розповів, що являє собою загадкова естонська розвідка

Ростислав Вонс
Останнім часом в Естонії було виявлено низку російських агентів
Посол Боєчко: «Естонські спецслужби вважаються, напевно, одними з найкращих в Європі»

Висока кваліфікація та накопичений досвід дозволяють спецслужбам Естонії займати провідні позиції серед європейських розвідок. Про це заявив посол України в Естонії Володимир Боєчко в інтервʼю «Главкому».

Посол зазначив, що естонські спеціальні служби вважаються одними з найкращих в Європі. Як зазначив дипломат, вони довго до цього йшли і дуже добре виконують свою роботу.

Боєчко розповів, що Служба зовнішньої розвідки Естонії щороку публікує аналітичне дослідження, де чітко розписує «хто є хто у світі, та як вони бачать можливий розвиток ситуації». «І це правильно, що естонська розвідка демонструє: вона тримає руку на пульсі та вживає необхідних заходів, щоб ті чи інші сценарії не були реалізовані», – каже він.

За словами дипломата, Естонія домоглася суттєвого зменшення складу посольства Росії в Таллінні. «Ми добре розуміємо, хто такі російські дипломати і які вони зазвичай служби представляють. Останнім часом в Естонії було виявлено низку російських шпигунів: когось депортували в Росію, проти когось розпочато кримінальне розслідування», – розповів Боєчко.

Нагадаємо, посол Володимир Боєчко в інтервʼю «Главкому» заявив, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших.

До слова, не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми.

За словами посла Володимира Боєчка, Естонія заборонила в'їзд понад 1300 російським комбатантам. Списки цих осіб формує і передає естонській стороні саме Україна.

Естонія також ініціювала на рівні Європейського Союзу заборону в'їзду відповідній категорії росіян в Шенгенську зону. У цьому її підтримали Німеччина, Польща, Румунія, Латвія, Литва, Фінляндія і Швеція. Лідери країн підписали спільного листа до керівництва Євросоюзу.

Читайте також:

Читайте також

За словами дипломата, Естонія вживає заходів, аби не допустити поширення російських наративів в суспільстві
Чверть населення Естонії – росіяни. Український посол розповів, як Таллінн протистоїть путінській пропаганді
Сьогодні, 08:06
За словами дипломата, наразі немає підстав сумніватися, що члени НАТО не виконають зобов’язання за п’ятою статтею
«Розглядають найгірші сценарії». Український посол розповів, як Естонія готується до російського вторгнення
Вчора, 12:30
Дефіцит бюджету Росії за два місяці 2026 року перевищив запланований на весь рік рівень через падіння доходів і високі витрати
Росія за два місяці витратила більше, ніж планувала на рік: деталі
Вчора, 08:19
У європейських країнах час від часу лунають розмови про повернення українських чоловіків додому
Чи буде Естонія повертати українських чоловіків? Відповідь посла
11 квiтня, 15:15
Доньку Кім Чен Ина готують як наступницю
Кім Чен Ин посадив доньку на танк: розвідка пояснила сигнал
7 квiтня, 04:36
Росія повертається до тактики 2014 року
Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту
24 березня, 13:45
Кремль готується запровадити обмеження на зняття депозитів
Банківська система РФ на межі краху – українська розвідка
23 березня, 08:13
Аналітики Politico пишуть, що зустрічі у форматі Віткофф-Дмитрієв не наближають мир в Україні
США відхилили пропозицію Москви зупинити обмін розвідданими з Україною
20 березня, 19:40
Росія запустила дестабілізаційну кампанію навколо Естонії
Новий «Донбас» у Європі? Естонія побачила небезпечний сценарій
16 березня, 13:19

Політика

Нардепи хочуть одягнути на співробітників ТЦК іменні жетони «для відновлення довіри»
Нардепи хочуть одягнути на співробітників ТЦК іменні жетони «для відновлення довіри»
Президент прибув до Берліна
Президент прибув до Берліна
«Одна з найкращих в Європі». Український посол розповів, що являє собою загадкова естонська розвідка
«Одна з найкращих в Європі». Український посол розповів, що являє собою загадкова естонська розвідка
Зеленський відвідає Німеччину: названо дату
Зеленський відвідає Німеччину: названо дату
План стійкості. Зеленський назвав області, які найповільніше готуються до зими
План стійкості. Зеленський назвав області, які найповільніше готуються до зими
Чверть населення Естонії – росіяни. Український посол розповів, як Таллінн протистоїть путінській пропаганді
Чверть населення Естонії – росіяни. Український посол розповів, як Таллінн протистоїть путінській пропаганді

Новини

В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
