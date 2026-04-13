Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія за два місяці витратила більше, ніж планувала на рік: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дефіцит бюджету Росії за два місяці 2026 року перевищив запланований на весь рік рівень через падіння доходів і високі витрати
фото: szru.gov.ua

Розвідка виявила розбіжність у доходах майже вдвічі

Федеральний бюджет Росії за січень-лютий 2026 року має дефіцит $69,9 млрд. Це більше, ніж Росія планувала на весь рік ($50,5 млрд). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. За її оцінкою, реальний дефіцит виявився майже вдвічі більшим, ніж раніше заявляло міністерство фінансів РФ. Там прогнозували $43,3 млрд.

Окремою проблемою стала велика різниця в офіційних даних. Федеральне казначейство РФ показало доходи бюджету на рівні $31,36 млрд. Водночас міністерство фінансів заявляє про $59,79 млрд. Різниця між цими цифрами майже дворазова.

При цьому витрати бюджету майже однакові за обома оцінками. Казначейство нарахувало $101,47 млрд, а мінфін – $103,10 млрд. Економісти пояснюють це проблемами в обліку та можливим завищенням доходів у звітності.

Головна причина зростання дефіциту – падіння нафтогазових доходів. У першому кварталі 2026 року вони склали $18,1 млрд. Це на 45,5% менше, ніж за той самий період минулого року. Це найгірший показник із 2022 року.

Водночас витрати залишаються високими. Значні кошти йдуть на безпеку та оборону. Через це доходи і витрати дедалі більше не сходяться.

Російські аналітичні центри очікують подальше погіршення ситуації. Вони прогнозують, що дефіцит бюджету за рік може бути у два-три рази більшим за офіційні плани, якщо доходи від енергоресурсів не зростуть, а витрати і далі збільшуватимуться.

Покривати дефіцит Росія планує за рахунок залишків грошей на рахунках казначейства та приватизації. Але такі джерела не дають стабільності в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що 10 квітня РФ відновила експорт сирої нафти з термінала «Шесхаріс» після зупинки, спричиненої дроновою атакою та пожежею. Порт у Новоросійську є одним із ключових експортних вузлів Росії в Чорному морі та зазвичай забезпечує відвантаження близько 700 тисяч барелів нафти на добу.

Теги: росія бюджет розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua