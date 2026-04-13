Росія за два місяці витратила більше, ніж планувала на рік: деталі

Дефіцит бюджету Росії за два місяці 2026 року перевищив запланований на весь рік рівень через падіння доходів і високі витрати

Розвідка виявила розбіжність у доходах майже вдвічі

Федеральний бюджет Росії за січень-лютий 2026 року має дефіцит $69,9 млрд. Це більше, ніж Росія планувала на весь рік ($50,5 млрд). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. За її оцінкою, реальний дефіцит виявився майже вдвічі більшим, ніж раніше заявляло міністерство фінансів РФ. Там прогнозували $43,3 млрд.

Окремою проблемою стала велика різниця в офіційних даних. Федеральне казначейство РФ показало доходи бюджету на рівні $31,36 млрд. Водночас міністерство фінансів заявляє про $59,79 млрд. Різниця між цими цифрами майже дворазова.

При цьому витрати бюджету майже однакові за обома оцінками. Казначейство нарахувало $101,47 млрд, а мінфін – $103,10 млрд. Економісти пояснюють це проблемами в обліку та можливим завищенням доходів у звітності.

Головна причина зростання дефіциту – падіння нафтогазових доходів. У першому кварталі 2026 року вони склали $18,1 млрд. Це на 45,5% менше, ніж за той самий період минулого року. Це найгірший показник із 2022 року.

Водночас витрати залишаються високими. Значні кошти йдуть на безпеку та оборону. Через це доходи і витрати дедалі більше не сходяться.

Російські аналітичні центри очікують подальше погіршення ситуації. Вони прогнозують, що дефіцит бюджету за рік може бути у два-три рази більшим за офіційні плани, якщо доходи від енергоресурсів не зростуть, а витрати і далі збільшуватимуться.

Покривати дефіцит Росія планує за рахунок залишків грошей на рахунках казначейства та приватизації. Але такі джерела не дають стабільності в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що 10 квітня РФ відновила експорт сирої нафти з термінала «Шесхаріс» після зупинки, спричиненої дроновою атакою та пожежею. Порт у Новоросійську є одним із ключових експортних вузлів Росії в Чорному морі та зазвичай забезпечує відвантаження близько 700 тисяч барелів нафти на добу.