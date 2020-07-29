Однопартійці Саакашвілі назвали його віслюком



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Міхеіл Саакашвілі, Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України та лідер партії «Рух Нових Сил», вступає у виборчі перегони Фото з відкритих джерел

Виборча кампанія у столиці стартує з порушенням закону?

У столиці розпочалася агітація за партію «Рух Нових Сил» і її лідера Міхеіла Саакашвілі. Зокрема у метро роздають газети агітаційного змісту без вихідних даних чи зазначення місця друку.

У агітаційній газеті, що розповсюджуються на станціях метро, в одному з матеріалів дослівно зазначається: «Всі грузини пам'ятають, що в його часи країна жила краще, він високого масштабу політик і працює в прямому сенсі як віслюк 24 години на добу».

Виборчі перегони розпочались з "низького старту"

Виборча кампанія на місцевих виборах, які мають пройти наприкінці жовтня 2020 року, ще не стартувала юридично, але фактично вже набирає обертів. І розпочалася вона з порушення Виборчого кодексу: «забороняється виготовлення та поширення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про підприємство, яке здійснило друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника таких матеріалів».

Нагадуємо, що «Рух Нових Сил» — політична партія Міхеіла Саакашвілі, що зареєстрована 2015 року під назвою «Партія Гармонійного Розвитку». У 2017 році була перейменована. На минулорічних парламентських виборах партія здобула 0,46% електоральної підтримки. Сьогодні Міхеіл Саакашвілі займає посаду Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України, спеціального консультативно-дорадчого органу при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторингу їх реалізації.

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