Бабіш: Чехія припинить пряме фінансування закупівель зброї для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Бабіш: Чехія припинить пряме фінансування закупівель зброї для України
Бабіш: Ми не дамо Україні жодної крони на зброю. Ми допомогли безпосередньо, тепер допомога має йти через ЄС
фото: EPA/UPG

Лідер партії ANO Андрей Бабіш зазначив, що виробникам зброї дозволять продавати озброєння Україні за умов, визначених державою

Чехія припинить пряме фінансування закупівлі зброї для України, якщо новий уряд буде сформований за участі партії ANO, яка отримала найбільшу кількість голосів на нещодавніх парламентських виборах. Про це на пресконференції заявив лідер ANO Андрей Бабіш, повідомляє «Главком» із посиланням на České noviny.

Бабіш позитивно оцінив так звану Чеську снарядну ініціативу, у рамках якої на кошти європейських країн закуповують артилерійські боєприпаси для України. Водночас він наголосив на необхідності більшої прозорості у фінансуванні таких програм, зокрема через структури НАТО, і звинуватив нинішню схему закупівель у тому, що приватні компанії нібито отримали надприбутки «на десятки мільярдів».

За словами політика, чеський внесок до бюджету ЄС, який допомагає Україні, становить 60 млрд крон, тож у разі участі ANO у владі Прага не надаватиме додаткових коштів зі свого національного бюджету: «Ми не дамо Україні жодної крони на зброю. Ми допомогли безпосередньо, тепер допомога має йти через ЄС», – заявив Бабіш, наголосивши на дефіциті коштів у внутрішньому бюджеті.

Водночас він не заперечив проти експорту чеської зброї до України: якщо ANO буде в уряді, чеським виробникам зброї дозволять продавати озброєння Києву за умов, визначених державою.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії здобуває перемогу популістська партія ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Як інформує «Главком», такі результати публікує IDNES та повідомляє інформаційний портал CT24.

Загалом шість партій подолали пʼятивідсотковий барʼєр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту. 

Як відомо, чеські ЗМІ назвали це «тріумфом» 71-річного політика Андрея Бабіша після його поразок на попередніх виборах. Партія ANO отримала 34,5 % голосів, значно покращивши свій результат порівняно з 2021 роком, за дуже високої явки виборців (69 %). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Видання підкреслює, що Ліберально-консервативний блок SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали набрав 23,4 %, а партія STAN – 11,2 %. До парламенту вперше пройшла новостворена правопопулістська партія «Автомобілісти за себе» з результатом 6,8 %. Відчутної поразки зазнали праві та ліві екстремісти: крайньо права SPD втратила голоси, набравши 7,8 %, а лівий блок «Досить!» не подолав прохідного бар'єра.

Наразі найбільш вірогідним сценарієм оглядачі вважають коаліційний уряд ANO та «Автомобілістів» за можливої парламентської підтримки крайньо правих SPD.














