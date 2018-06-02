Омбудсмен Денісова звернулась до радника Путіна щодо зустрічі з Сенцовим

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Політв'язень Олег Сенцов

Денісова звернулась до радника президента РФ з проханням максимально посприяти в організації її візитів до ув’язнених українців

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась у телефонній розмові до радника президента РФ Михайла Федотова організувати її візит до ув’язнених в Росії українців, зокрема Олега Сенцова.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби омбудсмена.

Денісова у розмові з Федотовим згадала про політв'язнів Олега Сенцова, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.

«Є інформація, що стан здоров'я Олега Сенцова значно погіршився, але, на жаль, ми поки що не мали змоги це перевірити», - заявила Денісова.

Вона звернулась до Федотова з проханням максимально посприяти в організації її візитів до ув’язнених українців.

«Федотов запевнив, шо він написав потрібні запити для здійснення візита українського Омбудсмена до свого керівництва», - йдеться у повідомленні.

Також він запевнив, що українській стороні передадуть запис відео-конференції російської депутатки Людмили Нарусової з Олегом Сенцовим. Також він пообіцяв надіслати результати медичного обстеження Сенцова.

Напередодні Україна закликала посилити тиск на РФ через недопуск консула до Сенцова та Кольченка.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

Екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак повідомила, що вона у четвер, 31 травня, говорила з Сенцовим та вмовляла припинити голодування.