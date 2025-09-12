Сенат США знову розглядає визнання РФ державою-спонсором тероризму – Axios

Росію та Білорусь визнають державами, що підтримують тероризм, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Росія заслужила право бути в списку держав, які спонсорують тероризм

У Сенаті США знову посилюються заклики до ухвалення жорстких санкцій проти Росії. Двопартійна група сенаторів виступає за визнання РФ державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Законопроєкт, представлений сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом і Кеті Брітт, а також демократами Річардом Блументалем і Емі Клобучар, пропонує визнати Росію та Білорусь державами, що підтримують тероризм. Ця міра буде застосована, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Росія заслужила право бути в цьому списку, і закликав лідерів обох партій обговорити та проголосувати за цей законопроєкт. Зараз лише кілька країн, включаючи Іран і Північну Корею, мають такий статус.

Грем також працює над окремим законопроєктом, який передбачає запровадження жорстких санкцій проти Росії. Одним із ключових пунктів є введення 500% мита на товари з країн, які продовжують купувати російську нафту. Сенатор повідомив, що мав дуже хорошу розмову з Білим домом, і очікує, що більшість розбіжностей буде вирішено найближчим часом.

За словами Грема, інтерес до ухвалення цього законопроєкту значно зріс після останніх подій, і він очікує, що буде створений ще один фронт проти Росії Путіна.

Як повідомлялося, Конгрес США готовий підтримати президента Дональда Трампа в питанні запровадження жорстких санкцій проти Росії. Про це повідомив сенатор Ліндсі Грем у своєму дописі в соцмережі X, інформує «Главком».

За словами Грема, він повністю підтримує позицію президента щодо інциденту з російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі.

«Пане президенте, Конгрес із вами. Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і тарифів, які ви зможете застосовувати на свій розсуд. Наша мета – дати вам можливості для протидії зростаючій загрозі», – написав сенатор.

До слова, республіканець Джо Вілсон заявив, що Росія фактично оголосила війну Польщі, коли її «шахеди» були зафіксовані в польському повітряному просторі. У своєму дописі в соцмережі X конгресмен закликав адміністрацію Дональда Трампа дозволити Україні завдавати ударів по території РФ, інформує «Главком».

Вілсон відреагував на інцидент із дронами, назвавши його прямою атакою на союзника НАТО. Він зазначив, що це сталося менш ніж через тиждень після зустрічі президента Трампа з президентом Польщі Навроцьким у Білому домі.