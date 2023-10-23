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В Угорщині опозиціонери покарали Орбана за зустріч із Путіним (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Угорщині опозиціонери покарали Орбана за зустріч із Путіним (фото)
Опозиціонери не пробачили Орбану зустріч із Путіним
фото: пресслужба «Моментум»

Активісти облили фарбою офіс Орбана у Будапешті

У Будапешті депутати опозиційної парламентської фракції «Моментум» облили червоною фарбою паркан біля офісу друга Путіна, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє пресслужба «Моментум».

«Ми облили криваво-червоною фарбою, бо Віктор Орбан вкотре зрадив і зневажив пам'ять героїв 1956 року. Він кинув їм виклик, посміхаючись з Путіним за кілька днів до 23 жовтня. З військовим злочинцем, який вписав у російські підручники, що 56-й був фашистською революцією, і за чиїм наказом російські солдати знову вбивають угорських солдатів з Закарпаття», – сказано у повідомленні.

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Парламентарі зазначають, що виступають за справедливу систему, в якій боротьба їхнього народу за свободу не може бути забута, а також систему, яка проводить гуманну політику і нікого не залишає у біді.

У 1956 році угорці постали проти комуністичного режиму в країні, та були придушені за допомогою військового втручання СРСР. Революція тривала з 23 жовтня по 31 грудня.

Нагадаємо, 17 жовтня Орбан провів зустріч із Путіним під час форуму «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України. Під час зустрічі Орбан назвав війну Росії проти України «військовою операцією» та потиснув руку диктатору.

Також Орбан назвав війну Росії проти України «воєнною операцією».

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Теги: Віктор Орбан Угорщина путін

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