Останні кадри Порошенка. Кого президент встиг призначити після програшу на виборах зміна влади



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Нові посади після другого туру отримали близько 186 людей

Після програшу на виборах Порошенко нагороджував соратників не лише орденами, а й посадами

Призначати своїх людей на важливі посади в останні дні правління – можливо, не найгірший вчинок президента, що йде. Але у Зеленського це помітили і висловили своє невдоволення. З 22 квітня більше 180 людей отримали від президента портфелі.

Після другого туру виборів, які Петро Порошенко розгромно програв, глава держави встиг зробити кілька важливих кадрових рішень. Найбільш гучні стосувались військового командування. Так, 7 травня президент Петро Порошенко вирішив звільнити командувача Національної Гвардією Юрія Аллерова, начебто за власним бажанням. Але справжня причина була іншою: командувач Нацгвардії був фігурантом корупційного розслідування, і рівно через тиждень Аллерова затримало НАБУ в рамках розслідування корупційних схем з житлом. Тут Порошенко не зробив нічого поганого для наступного верховного головнокомандуючого, а лише виконав те, що треба було зробити ще раніше.

Якщо з командувачем Нацгвардії ситуація ясна, то заміну командувача Об'єднаних сил на Донбасі - замість Сергія Наєва призначений генерал-лейтенант Олександр Сирський – в команді Зеленського не зрозуміли. «Мені здається, що в достатньо непростий проміжок часу, коли повинна відбуватись передача влади від одного президента іншому, ми змінюємо керівництво в зоні ООС. Це не нормально», - прокоментував кадрове призначення представник штабу Зеленського Дмитро Разумков. Справа в тому, що командувача операцією Об’єднаних сил Зеленський може замінити тільки за поданням начальника Генштабу ЗСУ (зараз це Віктор Муженко). Останнього в свою чергу призначає президент за поданням міністра оборони. А для затвердження свого міністра оборони Зеленському треба згода парламенту. Ситуація з визначенням дати інавгурації показала, що швидко там важливі ініціативи нового президента навряд чи пройдуть.

Ще свій міністр оборони буде потрібен Володимиру Зеленському для того, щоб «почистити» від кадрів Порошенка керівництво Головного управління розвідки. 3 травня Петро Порошенко несподівано звільнив начальника Служби безпеки президента Юрія Федорова, тобто свого головного охоронця. Як повідомляли ЗМІ, Федоров все рівно ходив на роботу в АП і готувався до нової посади. А вже 14 травня «Страна.ua» повідомила, що Федорова призначили заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони. На сайті ГУР, із-за специфіки відомства, вказаний тільки керівник Василь Бурба, про жодного заступника інформації немає. А на сайті президента відповідного указу теж немає, хоча з 22 квітня 13 указів не були опубліковані на сайті. Слід очікувати, що довірена особа Порошенка ще тривалий час буде займати посаду в керівництві елітної військової розвідки.

В останні тижні свого правління Петро Порошенко вирішив змінити керівництво Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Напочатку квітня, главу Нацради Юрія Артеменка, якого активно критикував телеканал «1+1», перевели до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. А на місце, що звільнилось в Нацраді, чинний президент призначив іншу перевірену людину Володимира Горковенка, який до того працював в інформаційному департаменті АП в відповідав за піар глави держави.

Саме Нацрада наглядає за дотриманням законів теле- та радіоканалами, видає і продовжує їм ліцензії, а також штрафує мовників. Половину членів призначає президент, а другу половину – парламент. Членів Нацради обираються на строк 5 років. Таким чином Горковенко має шанс протриматись на своїй посаді майже всю каденцію Зеленського. Або ж мінімум до кінця поточного року, поки Нацрада не опублікує свій звіт, за результатами якого президент має право звільняти членів за своєю квотою.

Також Порошенко встиг призначити декількох дипломатів на високі посади. Так, кадрового дипломата Євгена Цимбалюка в кінці квітня призначили представником України при міжнародних організаціях у Відні. А колишнього заступника глави Держприкордонслужби Василя Серватюка – послом в Таджикистан.

Але найбільше призначень стосувалось суддів. З 21 квітня Порошенко призначив на посади 103 суддів та ще 75 суддів Верховного суду.

До того ж на цьому тижні Порошенко встиг призначити двох членів Вищої ради правосуддя - Андрія Василенка та Михайла Ісакова. Таким чином він замінив повністю свою квоту в цьому важливому для суддівської автономії органі – два члена з 21.

Ну а ті з команди Порошенка, хто не отримав нової посади, в останній робочий тиждень почали звільнятись . Заяву про звільнення написали також глава МЗС Павло Клімкін та секретар РНБО Олександр Турчинов.

Сергій Чепінський, «Главком»