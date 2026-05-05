Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Ми завжди поруч». Військовий розчулив українців історією дружби зі своїм 19-річним котом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Розвідник НГУ показав свого кота, який став йому справжнім другом
колаж: glavcom.ua

19-річний кіт військового сім років хворіє на діабет

Військовий аеророзвідки Національної гвардії України (НГУ) з позивним Дикун має кота, якому 19 років. Боєць поділився історією свого чотирилапого друга та розповів, як він надихає його жити. Про це пише «Главком» із посиланням на відео підрозділу аеророзвідки Lasar’s Group у Тiktok.

Кіт розвідника НГУ, як і його господар, має чималий досвід у війні. Чотирилапий пережив два прильоти в будинок, де він перебував. Тоді військовому вдалося евакуювати кота. Весь час вони разом. Зокрема, з військовим кіт уже 10 разів переїжджав з однієї орендованої квартири до іншої.

19-річний кіт захисника вже сім років хворіє на діабет. Крім цього, тварина пережила серцевий напад та інсульт. Через складний діагноз та поважний вік, ветеринари пропонували власнику вже декілька разів приспати його.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Однак Дикун відмовляється, адже бачить, що його улюбленець хоче жити. Чоловік доглядає за котом, кожного дня він два рази робить йому уколи. «Мені п'ять разів уже його пропонували присипити. Причому пропонували це ветеринари, це професіонали. Але я завжди задавав одне питання, якщо йому боляче, він живе в болі, я його присиплю. Але якщо є вихід… Мені кажуть: «Колоти два рази в день, ти зможеш усе життя?» І це все, що потрібно, щоб він жив? Погнали! Зараз я дивлюсь, як він живе, у нього бажання жити», – запевняє розвідник.

Військовий розчулив мережу історією дружби зі своїм 19-річним котом
Військовий розчулив мережу історією дружби зі своїм 19-річним котом
фото: скриншот Тiktok

Кіт для військового не просто домашній улюбленець, а близький друг, якому він довіряє свої секрети. Захисник також зізнався, що його кіт є прикладом для нього, як треба боротися за життя.

«Ми завжди поруч, і це тваринка, яка вислухала все моє, яка знає і чула всі мої не створені пісні, які я не записав, усі мої думки. Чомусь я собі на підсвідомості накручую, що поки живий цей чувак, поки він мені покаже, як треба за життя боротись, я не можу жалітись ні на що», – розповів розвідник НГУ.

Під відео з розповіддю Дикуна про його кота, українці залишили чимало коментарів. Вони були розчулені дружбою військового та його улюбленця:

  • «Повага Вам. Це справді дружба».
  • «Добрі хлопці з великими серцями! Дякую!»
«Ми завжди поруч». Військовий розчулив українців історією дружби зі своїм 19-річним котом фото 1
фото: скриншот Тiktok
  • «У вас велике любляче серце!»
  • «Я тебе поважаю. Здоров’я тобі і твоєму хвостатому товаришу».
  • «Нехай Бог оберігає Вас с вашим другом».
«Ми завжди поруч». Військовий розчулив українців історією дружби зі своїм 19-річним котом фото 2
фото: скриншот Тiktok

Також повідомлялося, у Кропивницькому в одному з магазинів міста «працює» незвичний касир – кіт Гоша. Чотирилапий, як й інші робітники о сьомій ранку починає працювати, а саме піднімати настрій відвідувачам та працівникам магазину.

Читайте також:

Теги: відео Нацгвардія розвідка війна тварини військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до Служби порятунку від місцевих жителів
Сапери ДСНС знешкодили уламки російської ракети на Київщині (фото)
7 квiтня, 11:57
Тарас Тополя розповів, що він має гарні стосунки з Валерієм Залужним
Тополя заявив, що Залужний вивів його з «нуля»: всі деталі скандального інтерв'ю
9 квiтня, 11:08
Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP
Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP
10 квiтня, 05:22
Бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря
Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі
10 квiтня, 17:13
Трамп заявив про поразку Ірану та намір США розблокувати Ормузьку протоку
Трамп заявив про поразку Ірану та намір США розблокувати Ормузьку протоку
11 квiтня, 00:59
Німеччина передає Україні сотні ракет до Patriot
Новий пакет від Берліна: посилення ППО та кошти на дрони для ударів углиб Росії
15 квiтня, 16:52
За носіння військової форми цивільні можуть отримати штраф від 2 550 до 6 800 грн
Штрафи за камуфляж. Міноборони показало, який одяг заборонено носити цивільним
18 квiтня, 12:15
Відбувся 73-й обмін полоненими між Україною та РФ
Обмін полоненими. Президент показав перші кадри (фото, відео)
24 квiтня, 16:25
Трамп пригрозив Ірану у разі атаки на кораблі США
«Іран буде стертий з лиця землі». Трамп закликав Тегеран утриматися від атак
Вчора, 21:09

Життя

«Ми завжди поруч». Військовий розчулив українців історією дружби зі своїм 19-річним котом
«Ми завжди поруч». Військовий розчулив українців історією дружби зі своїм 19-річним котом
Ета Акваріїди: коли українці зможуть побачити метеорний потік
Ета Акваріїди: коли українці зможуть побачити метеорний потік
Українець назвав переваги життя у Великій Британії
Українець назвав переваги життя у Великій Британії
Зміна статі за 10 місяців: ветеранка розповіла про процедуру й труднощі
Зміна статі за 10 місяців: ветеранка розповіла про процедуру й труднощі
Скандал у потязі. «Укрзалізниця» пояснила, чи зобов'язані пасажири нижніх полиць пускати інших до столика
Скандал у потязі. «Укрзалізниця» пояснила, чи зобов'язані пасажири нижніх полиць пускати інших до столика
Маск готує угоду щодо купівлі унікального будинку? Деталі New York Post
Маск готує угоду щодо купівлі унікального будинку? Деталі New York Post

Новини

Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Сьогодні, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua