«Ми завжди поруч». Військовий розчулив українців історією дружби зі своїм 19-річним котом

19-річний кіт військового сім років хворіє на діабет

Військовий аеророзвідки Національної гвардії України (НГУ) з позивним Дикун має кота, якому 19 років. Боєць поділився історією свого чотирилапого друга та розповів, як він надихає його жити. Про це пише «Главком» із посиланням на відео підрозділу аеророзвідки Lasar’s Group у Тiktok.

Кіт розвідника НГУ, як і його господар, має чималий досвід у війні. Чотирилапий пережив два прильоти в будинок, де він перебував. Тоді військовому вдалося евакуювати кота. Весь час вони разом. Зокрема, з військовим кіт уже 10 разів переїжджав з однієї орендованої квартири до іншої.

19-річний кіт захисника вже сім років хворіє на діабет. Крім цього, тварина пережила серцевий напад та інсульт. Через складний діагноз та поважний вік, ветеринари пропонували власнику вже декілька разів приспати його.

Однак Дикун відмовляється, адже бачить, що його улюбленець хоче жити. Чоловік доглядає за котом, кожного дня він два рази робить йому уколи. «Мені п'ять разів уже його пропонували присипити. Причому пропонували це ветеринари, це професіонали. Але я завжди задавав одне питання, якщо йому боляче, він живе в болі, я його присиплю. Але якщо є вихід… Мені кажуть: «Колоти два рази в день, ти зможеш усе життя?» І це все, що потрібно, щоб він жив? Погнали! Зараз я дивлюсь, як він живе, у нього бажання жити», – запевняє розвідник.

Військовий розчулив мережу історією дружби зі своїм 19-річним котом фото: скриншот Тiktok

Кіт для військового не просто домашній улюбленець, а близький друг, якому він довіряє свої секрети. Захисник також зізнався, що його кіт є прикладом для нього, як треба боротися за життя.

«Ми завжди поруч, і це тваринка, яка вислухала все моє, яка знає і чула всі мої не створені пісні, які я не записав, усі мої думки. Чомусь я собі на підсвідомості накручую, що поки живий цей чувак, поки він мені покаже, як треба за життя боротись, я не можу жалітись ні на що», – розповів розвідник НГУ.

Під відео з розповіддю Дикуна про його кота, українці залишили чимало коментарів. Вони були розчулені дружбою військового та його улюбленця:

«Повага Вам. Це справді дружба».

«Добрі хлопці з великими серцями! Дякую!»

фото: скриншот Тiktok

«У вас велике любляче серце!»

«Я тебе поважаю. Здоров’я тобі і твоєму хвостатому товаришу».

«Нехай Бог оберігає Вас с вашим другом».

фото: скриншот Тiktok

Також повідомлялося, у Кропивницькому в одному з магазинів міста «працює» незвичний касир – кіт Гоша. Чотирилапий, як й інші робітники о сьомій ранку починає працювати, а саме піднімати настрій відвідувачам та працівникам магазину.