Пакунки з погрозами: Кулеба повідомив, звідки надходять листи
Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника – автосалон Tesla
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що посольства України в інших країнах продовжують отримувати анонімні погрози. Водночас низка факторів вказує на професійний рівень втілення «акції», вважає Кулеба.
За словами очільника МЗС, наші посольства й консульства продовжують роботу в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів. Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Водночас відправлення в більшості випадків відбувалось з поштових відділень, які не мають систем відеоспостереження. Також на пакунках не були виявлені сліди ДНК.
«Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство», - додав міністр.
Лише за останні два дні пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.
Як відзначив міністр, загалом дипустанови отримали вже 31 пакунок:
- Австрія – 1 пакунок;
- Ватикан – 1;
- Данія – 1;
- Іспанія – 5;
- Італія – 4;
- Казахстан – 1;
- Нідерланди – 1;
- Польща – 6;
- Португалія – 2;
- Румунія – 2;
- США – 1;
- Угорщина – 2;
- Франція – 1;
- Хорватія – 1;
- Чехія – 2.
Кулеба зауважив, що кампанія терору проти дипломатів, є безпрецедентною за своїми масштабами. «Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу», – наголосив міністр.
Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.
Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.
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