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Пакунки з погрозами: Кулеба повідомив, звідки надходять листи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пакунки з погрозами: Кулеба повідомив, звідки надходять листи
Українським дипломатам закордоном продовжують надходити погрози
фото: Дмитро Кулеба/Facebook

Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника – автосалон Tesla

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що посольства України в інших країнах продовжують отримувати анонімні погрози. Водночас низка факторів вказує на професійний рівень втілення «акції», вважає Кулеба.

За словами очільника МЗС, наші посольства й консульства продовжують роботу в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів. Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Водночас відправлення в більшості випадків відбувалось з поштових відділень, які не мають систем відеоспостереження. Також на пакунках не були виявлені сліди ДНК.

«Я на постійному зв’язку із моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство», - додав міністр.

Лише за останні два дні пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську.

Як відзначив міністр, загалом дипустанови отримали вже 31 пакунок:

  • Австрія – 1 пакунок;
  • Ватикан – 1;
  • Данія – 1;
  • Іспанія – 5;
  • Італія – 4;
  • Казахстан – 1;
  • Нідерланди – 1;
  • Польща – 6;
  • Португалія – 2;
  • Румунія – 2;
  • США – 1;
  • Угорщина – 2;
  • Франція – 1;
  • Хорватія – 1;
  • Чехія – 2.

Кулеба зауважив, що кампанія терору проти дипломатів, є безпрецедентною за своїми масштабами. «Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу», – наголосив міністр.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

 

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Теги: Іспанія Дмитро Кулеба посольство

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