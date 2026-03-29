Жахлива ДТП у Чернівцях: загинув молодий рятувальник

Від отриманих ушкоджень кермувальник BMW помер у кареті швидкої медичної допомоги
фото: Національна поліція України

18-річну водійку, яка спричинила аварію, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

У Чернівцях на вулиці Лукіяновича трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 18-річна водійка автомобіля Mazda MX-30, під час виконання маневру обгону не переконалася у його безпечності та створила перешкоду для автомобіля BMW 530D, яким керував 24-річний житель Чернівецького району.

У результаті водій BMW втратив керування та допустив зіткнення з нерухомим вантажним автомобілем MAN.

Від отриманих ушкоджень кермувальник BMW помер у кареті швидкої медичної допомоги. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Двоє пасажирів цього ж транспортного засобу, отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали водійку Mazda у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Досудове розслідування триває.

Тим часом, у Головному управлінні ДСНС України у Чернівецькій області повідомили, що загиблий 24-річний водій був рятувальником. Це головний майстер-сержант служби цивільного захисту Микола Ревега.

«ДТП трапилося за участі легкової машини BMW та фури. Микола був за кермом, їхав на добове чергування», – сказала у коментарі «Суспільному» речниця обласного управління ДСНС Мирослава Іванчук.

Нагадаємо, 24 березня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та автобуса. Інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського, поблизу зупинки «площа Валерія Марченка», у напрямку житлового масиву Виноградар. 

Також у Бучанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та пішохода. Внаслідок наїзду молода жінка отримала травми та була госпіталізована.

