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Суд визначив заставу нардепу Бондарю у справі про закупівлі «Укрзалізниці»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд визначив заставу нардепу Бондарю у справі про закупівлі «Укрзалізниці»
Народний депутат Віктор Бондар (праворуч)
скріншот з відео

Прокурор просив арештувати політика на 60 діб і призначити заставу у розмірі 200 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народного депутата Віктора Бондаря. Його підозрюють у створені схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Про це «Главкому» стало відомо з трансляції судового засідання.

Так, суд визначив підозрюваному заставу в розмірі 100 млн грн. Вона має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Також нардеп має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, не відлучатися за межі Києва та області без дозволу правоохоронців, а також здати паспорти та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

Прокурор просив арештувати політика на 60 діб і призначити заставу у розмірі 200 млн грн. Натомість адвокат обранця назвав суму застави непомірною. Згодом суддя відхилив клопотання прокурора про взяття під варту.

Варто зазначити, що загальна сума збитків у справі з продажу кабелів «Укрзалізниці» фірмами, де співзасновницею є матір нардепа Галина Бондар, за версією слідства, складає 141,5 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Віктору Бондарю. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами.

Слідство зазначає, що протягом 2021-2022 рр. «Укрзалізниця» уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми компанія зазнала збитків на понад 140 млн грн.

Дії співорганізатора групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Загалом за вказаними фактами про підозру повідомили вісьмом особам. У ще одному епізоді справи щодо діяльності згаданих організованих груп про підозру у розкраданні 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни повідомили сімом особам.

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Теги: депутат корупція в Україні Укрзалізниця Вищий антикорупційний суд

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