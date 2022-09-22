Пентагон показав відправку чергової партії боєприпасів до України (фото)

США продовжують надавати Україні озброєння та боєприпаси

Чергова партія боєприпасів завантажується в літак у США для відправки до України.Про це повідомила пресслужба Пентагону.

«Військовослужбовці Повітряних Сил ЗС США на базі Повітряних Сил США Довер, штат Делавер, завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України, на C-17 Globemaster III в рамках місії безпекової допомоги», – йдеться у повідомленні.

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В свою чергу, Генштаб ЗСУ подякував США за підтримку та допомогу.

Як повідомлялося, Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України.

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО.