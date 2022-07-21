Зернові переговори. Україна назвала головну умову для відновлення експорту

Документ має гарантувати безпеку південних регіонів України

Українська делегація завтра підтримає рішення щодо розблокування портів лише у тому випадку, якщо документ гарантуватиме безпеку регіонів України. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, завтра, 22 липня, Україна, Росія, Туреччина та ООН можуть підписати документ, який включатиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі, але для цього є кілька умов.

«Українська делегація підтримає тільки ті рішення, які гарантують безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі і безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки», – підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, у канцелярії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявили, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю 22 липня у Стамбулі.

Проте деякі експерти вважають угоду пасткою для України і закликають не підписувати документ, який може призвести до поразки у війні.

Раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

Напередодні у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.