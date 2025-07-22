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Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: аналіз ISW
фото: АР

РФ направляє на переговори все ту ж делегацію «середнього рівня», свідчить про відсутність справжнього наміру досягти реального мирного врегулювання

Лише серйозні поразки російських військ на фронті, за умови достатньої військової підтримки України з боку західних партнерів, можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна переглянути воєнні цілі та погодитися на переговори. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що досягнення таких поразок не є справою «декількох тижнів» – для цього знадобляться місяці або навіть цілі сезони активних бойових дій.

Аналітики також звертають увагу, що той факт, що Росія направляє на переговори все ту ж делегацію «середнього рівня», свідчить про відсутність справжнього наміру досягти реального мирного врегулювання. За словами ISW, Кремль і надалі використовує переговори як інструмент для затягування часу, з метою продовження наступальних дій і вибивання поступок від України та її партнерів.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та російської делегації відбудеться у Стамбулі. Вона запланована на середу, 23 липня. Президент додав, що завтра, 22 липня буде оприлюднено більше подробиць щодо переговорів.

Раніше президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою.

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Теги: ISW путін переговори

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