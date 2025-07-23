Росія влаштувала саботаж майбутніх переговорів у Стамбулі: аналіз ISW

Переговори між Україною та Росією заплановані на 23 липня

«Росія навмисно намагається затягнути переговорний процес»

Російські та українські дипломати зустрінуться у Стамбулі у середу, 23 липня для третього раунду переговорів. Як і минулого разу, перед черговим раундом переговорів Росія починає зривати переговори гучними висловлюваннями, передає «Главком».

Аналітики ISW проаналізували заяви російських посадовців та зазначили, що кремлівські чиновники вже ігнорують та підривають майбутні переговори.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «немає підстав розраховувати на будь-які прориви» в майбутніх переговорах, і наголосив, що Росія має намір забезпечити свої інтереси та виконати завдання, які Кремль поставив перед собою з початку війни

«Ймовірно, маючи на увазі початкові воєнні цілі Росії, такі як зміна режиму в Україні, зміни в політиці відкритих дверей НАТО та скорочення чисельності українських Збройних сил таким чином, щоб вони не могли захистити себе», – пишуть аналітики.

Пєсков також заявив, що українській та російській делегаціям необхідно буде обговорити проєкти меморандумів, якими вони обмінялися під час другого раунду переговорів 2 червня.

«Затримка Росією обміну меморандумом до зустрічі 2 червня та заяви Пєскова від 22 липня продовжують свідчити про те, що Росія навмисно намагається затягнути переговорний процес, щоб затягнути війну та отримати додаткові здобутки на полі бою», – написали в ISW.

Нагадаємо, секретар РНБО України Рустем Умєров очолить українську делегацію на переговорах із РФ у Стамбулі.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та російської делегації відбудеться у Стамбулі. Вона запланована на середу, 23 липня.

Раніше президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою.