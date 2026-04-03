Гарантії безпеки для України. Зеленський назвав пункти, які США повинні вписати в документ

Президент: Україна повинна мати розуміння гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з американською стороною відбулися в правильному настрої і партнерській атмосфері. За його словами, всі розуміють, що найскладніші питання, зокрема пов’язані з територіями, можуть бути вирішені лише на рівні лідерів трьох країн. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«У будь-якому випадку Україна повинна мати розуміння гарантій безпеки. Все має бути виписано так, щоб українці їх розуміли. Це дуже важливо. Ми не знаємо, чи отримаємо те, про що домовились, але домовленість така: у найближчі дні Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки. Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція Америки в разі нової агресії Росії. І ще – ми зберігаємо 800-тисячну армію, але за рахунок кого та чого буде фінансуватися армія, крім українського бюджету?», – сказав глава України.

Зеленський також зазначив, що Україна вже має досвід співпраці з представниками країн Близького Сходу та регіону Затоки в межах консультацій і експертиз. За його словами, Київ хоче розраховувати на отримання антибалістичних систем, зокрема THAAD, які є у цих держав, але відсутні в Україні та Європі.

«Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні. Щонайменше на 200 кілометрів ми би точно зняли цю загрозу. Російські літаки просто не підлетіли б – і все. Ми хотіли б мати відповіді на ці питання. Причому ми самі запропонуємо, як ми це бачимо. Потім американська сторона проаналізує все це. Можливо, щось скоротить, а може, ні – і відповість нам. Ми домовилися це зробити найближчим часом. Після того, як ми це зробимо, спробуємо організувати зустрічі», – пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що запросив американську переговорну делегацію до Києва. За його словами, це розглядається як альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп.

«Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву. Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так – по черзі. Це наша пропозиція. Я чув позитивні сигнали партнерів щодо такої пропозиції. Також ми продовжуємо працювати над обмінами. Дуже сподіваємось, що вони відбудуться. В принципі про все це і була розмова. Були присутні Джаред Кушнер, Стів Віткофф, Ліндсі Грем і Марк Рютте. З нашого боку були всі, окрім Умєрова, тому що він на Близькому Сході», – підсумував глава держави.

Раніше повідомлялося, що 1 квітня президент України Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. До неї також долучаться сенатор-республіканець Ліндсі Грем та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.