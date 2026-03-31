Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент анонсував розмову зі спецпредставниками Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент анонсував розмову зі спецпредставниками Трампа
Мирні переговори про завершення війни в Україні фактично зайшли в глухий кут після того, як США почали війну проти Ірану
скриншот з відео Офісу президента

Під час перемовин обговорюватиметься готовність сторін до тристоронніх домовленостей чи зустрічей

Завтра, 1 квітня, президент України Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. До неї також долучаться сенатор-республіканець Ліндсі Грем та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави під час Бучанського саміту.

«Завтра у відеоформаті планувалась розмова з американською стороною. Я під'єднаюсь, вони мене також попросили. Я про це поговорив сьогодні вночі з генсеком НАТО Марком Рютте. Ми домовилися, що він, я, Віткофф, Кушнер, Ліндсі Грем проговоримо, де ми зараз і як близько ми до тристоронніх домовленостей чи хоча б до тристоронніх зустрічей. Тому завтра у нас будуть відповідні контакти», – каже він.

Глава держави повідомив, що очільник української переговорної групи секретар РНБО Рустем Умєров перебуває в Туреччині. «Ми продовжуємо важливі перемовини з кількома державами», – каже він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна виступає за подальші мирні перемовини, але не погодиться проводити їх у Росії чи Білорусі. За словами глави держави, американська команда пропонувала провести тристоронні переговори у США, але російська сторона не бажала цього робити.

До слова, Російська Федерація хоче, щоб Україна вийшла з підконтрольної їй частини Донбасу, і тоді війна нібито завершиться.

Теги: Володимир Зеленський переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Президент анонсував розмову зі спецпредставниками Трампа
Президент анонсував розмову зі спецпредставниками Трампа
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua