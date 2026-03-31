Президент анонсував розмову зі спецпредставниками Трампа

Мирні переговори про завершення війни в Україні фактично зайшли в глухий кут після того, як США почали війну проти Ірану

Під час перемовин обговорюватиметься готовність сторін до тристоронніх домовленостей чи зустрічей

Завтра, 1 квітня, президент України Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. До неї також долучаться сенатор-республіканець Ліндсі Грем та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави під час Бучанського саміту.

«Завтра у відеоформаті планувалась розмова з американською стороною. Я під'єднаюсь, вони мене також попросили. Я про це поговорив сьогодні вночі з генсеком НАТО Марком Рютте. Ми домовилися, що він, я, Віткофф, Кушнер, Ліндсі Грем проговоримо, де ми зараз і як близько ми до тристоронніх домовленостей чи хоча б до тристоронніх зустрічей. Тому завтра у нас будуть відповідні контакти», – каже він.

Глава держави повідомив, що очільник української переговорної групи секретар РНБО Рустем Умєров перебуває в Туреччині. «Ми продовжуємо важливі перемовини з кількома державами», – каже він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна виступає за подальші мирні перемовини, але не погодиться проводити їх у Росії чи Білорусі. За словами глави держави, американська команда пропонувала провести тристоронні переговори у США, але російська сторона не бажала цього робити.

До слова, Російська Федерація хоче, щоб Україна вийшла з підконтрольної їй частини Донбасу, і тоді війна нібито завершиться.