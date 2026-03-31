Україна має два місяці, щоб вийти з Донбасу. Зеленський розповів про новий ультиматум РФ

Як пояснив глава держави, Росія заявляє, що вона нібито за два місяці зможе захопити усю Донецьку область

За словами президента, Москва стверджує, що якщо Україна не вийде з Донбасу, будуть «інші умови для миру»

Російська Федерація хоче, щоб Україна вийшла з підконтрольної їй частини Донбасу, і тоді війна нібито завершиться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час Бучанського саміту.

«А якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то Росія захопить Донбас і потім будуть інші умови. Логічне запитання, якщо їхня ціль тільки Донбас, це моє запитання нашим американським колегам, тоді, якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі, потім будуть інші умови. Тобто питання все ж таки не Донбас, на мій погляд», – каже він.

Глава держави наголосив, що цілі Росії зрозумілі, але, на його думку, вони не зможуть досягти цього за два місяці, тому вони чинять тиск.

«Я вважаю, що сьогодні Росія тисне на Америку. Я вважаю, що Америка може тиснути на Росію. Сьогодні Росія тисне на Америку, тому що наближається момент проміжних виборів. Наближається цей момент, зрозуміло, що США треба робити різні кроки, внутрішні, політично зовнішні. Ми дуже сподіваємось на переговорному треку, все ж таки повернути питання в логіку, а не в емоційність Росії, яка реагує вже на все», – пояснив очільник України.

Український президент додав, що він «здивований», що можна вірити в те, що війна або її активна фаза закінчиться, якщо Україна покине Донбас.

«Поки що те, що хоче Росія і те, що поширюють партнери – вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни коли Україна вийде зі Сходу. Питання в тому числі, що зараз нові вже терміни, вони говорять американській стороні. Я здивований, що можна вірити в це. Просто здивований. Стільки років, чесно, і продовжується історія», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, триває 1497-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Учора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9132 дронів-камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема від авіаударів постраждали Глухів, Волфине, Яструбщина, Лісне, Вільна Слобода Сумської області; Гаврилівка, Лісне, Левадне, Покровське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області.

До слова, запланований Росією весняний наступ націлений на повне захоплення Донецької та Луганської областей. Тобто мета держави-агресорки не змінилася.