Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву

Фіцо розраховує почути від Кремля бачення завершення війни

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час майбутнього візиту до Москви може передати диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Як пише «Главком», таку заяву зробив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець під час засідання Комітету Європарламенту у закордонних справах. Його слова наводить словацьке видання Marker.

За словами Хованця, словацький прем’єр також сподівається отримати від російського диктатора «цінну інформацію» щодо того, як Кремль бачить завершення війни в Україні.

«Він також може отримати цінну інформацію від російського президента про те, як той бачить зусилля щодо припинення війни», – заявив представник словацького МЗС.

Братислава наголосила, що Європа має брати участь у потенційних мирних переговорах між Україною та Росією.

«Я думаю, що зараз необхідно спілкуватися з усіма залученими сторонами, і європейські політики повинні бути за столом переговорів, де укладатиметься мирна угода», – додав Хованець.

Як відомо, очікується, що Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня. Раніше Фіцо підтвердив свою участь у заходах 9 травня у Москві. При цьому словацький прем’єр заявляв, що не братиме участі у самому військовому параді, а лише планує покласти квіти до Могили Невідомого Солдата.

Також стало відомо, що країни Балтії та Польща закрили свій повітряний простір для словацького прем’єра на шляху до параду 9 травня у Москві.