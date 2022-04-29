Перша леді розповіла, чим займається під час війни

Перша леді розповіла про проєкти допомоги українським дітям, якими вона опікується під час війни

Олена Зеленська в останні два місяці допомагає власним дітям дистанційно навчатися

Російсько-українська війна повністю змінила життя не тільки країни, а і її першої леді. Про про свій новий робочий і життєвий графік Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

Головною зміною дружина президента назвала те, що з 24 лютого вона бачить чоловіка тільки по телевізору та у відеозверненнях – бо той після початку війни переїхав на Банкову.

Сама перша леді займається власними дітьми, організовує їм дистанційне навчання, зокрема, допомагає молодшій дитині робити домашні завдання.

Крім того, зазначила Зеленська, вона продовжує працювати із власним офісом. «Разом із першими леді, урядами окремих країн, активістами та волонтерами ми організовуємо евакуацію хворих та дітей-сиріт за кордон», – пояснила дружина президента. Зокрема, за сприяння президентського подружжя Анджея Дуди та Агати Корнгаузер-Дуда у Хелмі запрацювала клініка, відкрита спеціально для українських дітей із онкологічними захворюваннями.

Крім дітей-біженців, офіс першої леді займається сімейними дитячими будинками на звільненій від окупантів українській території. «Вони потребують всього, починаючи від продуктів до різноманітного обладнання».

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, як вона зустріла ранок початку війни. Зокрема, як відреагував на російське вторгнення президент.

А у інтерв’ю іноземним ЗМІ, зокрема, турецькій інформагенції Anadolu, перша леді розповідала про звірства рашистських окупантів під Києвом, закликаючи світ не замовчувати факти нелюдського ставлення російських військових до мирних українських громадян.