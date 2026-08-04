Підготовка Києва до зими. Очільник Агентства відновлення попросив Кличка не боятися

«Киян не цікавить кримінальна справа начальника департаменту. Їм потрібно тепло», - наполягає Сергій Сухомлин

Керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин підтвердив низький рівень виконання столичною владою плану стійкості з підготовки до нового опалювального сезону. Про це високопосадовець заявив в інтерв’ю «Главкому».

Зокрема, пан Сухомлин погодився з думкою депутата Київради Максима Нефьодова, який заявив, що столиця реалізувала лише 6% заходів, передбачених планом стійкості.

«Думаю, 6% – це справедлива оцінка. Водночас Київ намагається зробити й багато робить для того, щоб виправити ситуацію. Питання у тому, що інші міста-мільйонники займаються цією проблематикою усі чотири роки війни. А Київ лише останній рік системно узявся за роботу», – зазначив Сухомлин.

Керманич Агентства відновлення наголосив, що на рівні центральної влади нині йде тісне спілкування зі столичною владою щодо будівництва захисту, децентралізації системи теплопостачання у зоні ТЕЦ-4 тощо. (Минулорічної зими Дарницьку теплоелектроцентраль (ТЕЦ-4), яка забезпечувала теплом близько 500 тисяч киян на Лівому березі, було знищено вщент внаслідок ракетних ударів росіян – «Главком»). Проте на нижчому рівні (керівників комунальних підприємств, начальників департаментів КМДА) є така ситуація, коли посадовці іноді не хочуть брати відповідальність і реалізовувати проєкт, бо є загроза відкриття нових кримінальних справ. До того ж під пильним наглядом правоохоронців перебуває й Агентство відновлення.

«Я переконаний: столичній владі потрібно брати відповідальність. Бо на шальках терезів: кримінальна справа чи тепло в Києві. Погодьтеся: простих киян не цікавить кримінальна справа начальника департаменту. Їм потрібно, щоб у Києві було тепло», – заявив Сергій Сухомлин.

Високопосадовець зазначив, що на сьогодні столична влада своїми силами будує захист половини енергооб’єктів, які є у Києві. Решту робіт виконує Агентство відновлення.

«Під час спілкування з представниками місцевої влади Агентство відновлення вийшло з ініціативою зробити децентралізовану систему опалення у зоні ТЕЦ-4. Нам не повірили. Тоді ми провели гідравлічні розрахунки, підготували техніко-економічне обґрунтування всіх об’єктів у зоні ТЕЦ-4. І на сьогодні вже розпочали будівництво об’єктів захисту, які плануємо завершити до кінця року. Зі свого боку влада Києва має зробити те саме щодо ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. До того ж держава готова надати додаткове фінансування», – додав очільник Агентства відновлення.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 серпня унаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень. Водночас ніхто зі співробітників не постраждав.

Крім цього, окупанти двічі завдали ударів по території комунальної організації «Київмедспецтранс». Внаслідок обстрілу частково зруйновано чотири будівлі підприємства, а також пошкоджено низку інших приміщень.