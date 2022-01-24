Байден сьогодні поговорить з лідерами ЄС про Україну

Джо Байден 24 січня буде говорити з низкою європейських лідерів

Очікується, що розмова розпочнеться о 22:00 за київським часом

Президент США Джо Байден проведе розмову з європейськими лідерами в понеділок, щоб обговорити триваючу напруженість між Росією та Україною. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Байден по відеозв’язку буде говорити з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Очікується, що розмова розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До слова, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею.

Також відомо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу. Вона має відбутись 25 січня вранці.

Тим часом вже п’ять країн ЄС заявили, що залишають своїх дипломатів в Україні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.