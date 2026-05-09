У США літак на злітно-посадковій смузі на смерть збив людину

Після зіткнення в літака загорівся двигун

У Міжнародному аеропорту Денвера у США пасажирський літак, на борту якого була 231 людина, на смерть збив людину на злітно-посадковій смузі, після чого в нього загорівся двигун. Як інформує «Главком», про це пишуть Guardian, Sky News та Associated Press.

Увечері 8 травня пілоти літака, який прямував до Лос-Анджелеса, повідомили, що «вдарили людину під час зльоту» на злітно-посадковій смузі.

В аеропорту зазначили, що загиблий перестрибнув огорожу й намагався перебігти через посадкову смугу, а вже через дві хвилини його збив літак авіакомпанії Frontier Airlines. Там зазначають, що він не був працівником аеропорту.

Після зіткнення в літака загорівся двигун. У компанії повідомили, що на борту було 224 пасажири та сім членів екіпажу, з них 12 пасажирів зазнали легких травм, а п’ятьох доставили в місцеві лікарні. Решта невдовзі полетіла іншим рейсом Frontier Airlines.

