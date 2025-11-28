Головна Країна Політика
The Guardian: Звільнення Єрмака було найрозумнішим кроком Зеленського

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Андрій Єрмак був для Володимира Зеленського найдовершенішою особою та радником
фото: УНІАН

У виданні заявили, що звільнення Андрія Єрмака було неочікуваним кроком через його близькі стосунки з  Володимиром Зеленським

Обшуки та відставка колишнього керівника Офісу президента України може мати значні наслідки для становища України на міжнародній політичній арені та мирних переговорів. Таку думку висловив, кореспондент The Guardian Шон Уокер, пише «Главком».

Шон Уокер зазначив, що місце Андрія Єрмака в українській політиці було значним, адже він відіграв різні ролі для президента України Володимира Зеленського. За словами кореспондента, Андрій Єрмак був настільки впливовим керівником ОПУ, що люди, які знаються на тонкощах роботи Офісу президента називають стосунки Єрмака та Зеленського симбіотичними.

Зазначається, що Єрмак був для Зеленського найдовершенішою особою та радником, виконавцем внутрішньополітичних питань, контролером доступу до президента, головним контактним представником для іноземних політиків та головним перемовником щодо мирних переговорів.

Журналіст пише, що оточення та ті, хто працювали з Андрієм Єрмаком описують його, як працеголіка та «неймовірно впливового оператора». «Виступав проти альтернативних центрів політичного впливу в країні та систематично працював над здобуттям політичної влади», – йдеться в статті. Тож із такою діяльністю можуть з’явитися вороги. 

фото: Андрій Єрмак/Facebook

До того ж у виданні зазначають, що не всі представники української політики позитивно ставляться до Єрмака, але були й ті, кого захоплювала його робоча етика та професійні вміння посадовця. А іноземні партнери, які використовували Єрмака для прямого зв’язку з президентом України, вважають його складним перемовником. Відомо, що в Білому домі надавали перевагу спілкуванню з Рустемом Умеровим, головою Ради національної безпеки України, ніж з Андрієм Єрмаком.

У виданні вважають, що до цього Володимир Зеленський ігнорував заклики щодо звільнення Андрія Єрмака та обмеження його впливу. Однак, якщо Андрія Єрмака визнають причетним до масштабного корупційного скандалу, ці заклики можуть посилитися.

Тому Шон Уокер пише, що звільнення Андрія Єрмака є «найрозумнішим кроком» Володимира Зеленського. Проте через близькі стосунки президента та колишнього керівника Офісу президента України цей крок здавався нереальним. «Я припускаю, що теоретично Зеленський міг би функціонувати без нього, але на практиці я не можу собі цього уявити», – цитує видання колишнього українського високопосадовця, який говорив про це кілька місяців тому.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак подав у відставку. «Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій», – сказав він.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. «Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади керівника Офісу президента України», – йдеться в указі.

Пізніше Володимир Зеленський дав завдання уряду та депутатам після звільнення керівника Банкової. Президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати мають ухвалити держбюджет на 2026 рік. За словами президента, Кабінет міністрів має подати кандидатури нових міністрів енергетики та юстиції.

Раніше «Главком» писав про те, що президент повідомив, хто братиме участь у мирних переговорах.Після звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака в перемовинах про завершення війни братимуть участь начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники МЗС, секретар РНБО Рустем Умєров та представники розвідки. Глава держави анонсував найближчим часом зустрічі з американською стороною. Варто зазначити, що до звільнення Єрмак був головою переговорної групи.

