Що коїться з санкціями? Зеленський пояснив необхідність скорої зустрічі з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю», – вважає президент України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з американською стороною щодо різних питань, зокрема санкцій, зараз ведуться на рівні робочих груп. Про це він зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Зараз ми говоримо на рівні переговорних груп з американською стороною – з Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Наші команди проговорюють різні питання. Щодо санкцій. Є публічна позиція Америки, є публічна позиція наша. США могли це зробити, у них є такі можливості щодо санкцій, щодо послаблення. І вони це зробили. Потім вже комунікували сторони», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «У мене не було перемовин з президентом США щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає. Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом. Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю».

«Мене змушують відновити «Дружбу». Зеленський розказав про ситуацію навколо нафтопроводу
Що коїться з санкціями? Зеленський пояснив необхідність скорої зустрічі з Трампом
«Дронова угода з США». Зеленський розкрив подробиці своєї пропозиції Трампу
Чи оголиться ППО України через війну на Близькому Сході. Відповідь Зеленського
Зеленський оцінив наслідки війни з Іраном для України
Коаліція національної єдності? Зеленський відповів на пропозицію опозиційних фракцій
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

