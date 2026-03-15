Що коїться з санкціями? Зеленський пояснив необхідність скорої зустрічі з Трампом

«Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю», – вважає президент України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з американською стороною щодо різних питань, зокрема санкцій, зараз ведуться на рівні робочих груп. Про це він зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Зараз ми говоримо на рівні переговорних груп з американською стороною – з Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Наші команди проговорюють різні питання. Щодо санкцій. Є публічна позиція Америки, є публічна позиція наша. США могли це зробити, у них є такі можливості щодо санкцій, щодо послаблення. І вони це зробили. Потім вже комунікували сторони», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «У мене не було перемовин з президентом США щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає. Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом. Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю».

