Зеленський пояснив необхідність контролю над продажем української зброї

Зеленський: Я не можу купити ракети в Європі без політичної розмови з відповідними лідерами, з міністрами оборони

Президент України: «Я не можу купити ракети для «петріотів» без Білого дому»

Президент Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості неконтрольованого експорту українського озброєння приватними компаніями. Глава держави попередив, що будь-які спроби продавати зброю чи військові технології в обхід державних механізмів не лише шкодять відносинам із партнерами, а й несуть загрозу національній безпеці та репутації українського ОПК. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами Зеленського, через великий ажіотаж навколо українських технологій деякі виробники намагаються укладати контракти напряму з іноземними урядами чи компаніями, оминаючи офіційний Київ. Президент назвав такий підхід недалекоглядним.

«На жаль, представники тих чи інших урядів або компаній хочуть в обхід держави Україна закуповувати ті чи інші засоби. Ось що відбувається. Через ажіотаж. Я вважаю, що це точно не поліпшить відносини між нашою країною і країнами-партнерами, які так роблять. І я вважаю, що це швидкі гроші. Наші компанії – не бідні. Вони заробляють великі гроші. Ми вдячні їм за продукцію, але вони заробляють великі гроші. Вони не бідують.

Або Україна буде мати високий рівень і збивати все у світі так, як збиває тут, або люди просто куплять якісь дрони. Цінність цих компаній впаде. А значить впаде і наш досвід, який сьогодні просто єдиний у світі», – підкреслив президент.

Глава держави розвінчав міф про нібито «вільний ринок» озброєнь. На власному досвіді він довів, що навіть найбагатші країни світу не купують зброю без жорстких політичних домовленостей.

«Цікавий момент. Я не можу купити ракети для «петріотів» без Білого дому. Я не можу купити ракети в Європі без політичної розмови з відповідними лідерами, з міністрами оборони. Я не можу купити жодну зброю, про яку всі кажуть, що це начебто відкритий ринок всюди. Я не міг купити жодного виду зброї, поки я не домовлявся з лідером держави, в якій її виробляють. Жодного. Я вже не говорю про деталі, мікрочіпи. Всі говорять про вільну економіку, вільний ринок, але нічого зі зброї ми не могли купити справді вільно – це завжди спочатку політичні домовленості та відповідний жорсткий контроль експорту. Навіть у деяких вільних країнах ми контракти отримуємо не від приватного сектора спочатку. До мене приходить за політичною лінією контракт. Тільки потім приватний сектор починає з нами розмовляти. Ніяка зброя не була продана Україні просто приватним сектором під час цієї війни. А наші хочуть», – зазначив Зеленський.

Щоб уникнути хаосу, президент доручив міністру оборони Рустему Умєрову, віцепрем'єру Михайлу Федорову та Генеральному штабу розробити системні рішення для впорядкування експортних процесів.

«Це можна, в принципі, вирішувати на рівні Ставки. Але Ставка – це в будь-якому випадку врегулювання, але з обмеженнями. Поки що поставлено завдання і Умєрову, і Федорову, і Генштабу – щоб усіх трішечки систематизувати», – зауважив Зеленський.

Зеленський наголосив, що серйозні гравці оборонного ринку вже розуміють ці правила гри, адже вони хочуть довгострокового партнерства, а не одноразових угод.

«Цю проблему можуть вирішити лише системні рішення, які можуть бути не дуже приємними. Але потрібно про це домовлятися. Всі виграють, щонайменше якісні компанії точно. Є серйозні кампанії, які це розуміють. Вони виробляють найсильніші наші дрони та ракети. Безумовно, за ними ми дивимося більше, зустрічаємося. Чому? Тому що розуміємо, що тут ризиків більше. Те, що в нас якісна продукція, – факт. Але і компанії самі дуже хочуть піднімати цю тематику, і працюють із західними медіа», – зазначив президент.

Також Зеленський заявив, що виробництво сучасних дронів та відповідний досвід України – це наша сьогоднішня українська нафта.

