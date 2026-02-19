Італія допоможе захистити небо та світло: Умєров домовився про нову підтримку

Умєров у Римі домовився про нову допомогу

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров під час робочого візиту до Італії провів переговори з главою італійського оборонного відомства Гвідо Крозетто. Головними темами стали постачання сучасних систем ППО та масштабна допомога для відновлення української енергетики. Про це він написав у соцмережі, інформує «Главком».

За словами Рустема Умерова, обговорили оборонну, енергетичну та економічну підтримку України, а також синхронізували позиції щодо подальших кроків співпраці.

Італія підтвердила передачу понад 400 одиниць промислового теплового обладнання загальною потужністю 900 МВт. Перша партія із 78 котлів уже прибула до України. Ця техніка дозволить забезпечити теплом близько 250 тисяч мешканців у прифронтових регіонах.

Також Умєров закликав італійський бізнес до спільного виробництва зброї на території України, зокрема систем РЕБ та морських дронів.

Гвідо Крозетто підкреслив, що Італія залишається непохитною у підтримці України як у військовому, так і в гуманітарному аспектах.

