Рубіо назвав дві умови, від яких залежить завершення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рубіо назвав дві умови, від яких залежить завершення війни в Україні
Адміністрація Трампа «намагається зрозуміти, з чим може змиритися Україна і з чим може змиритися Росія»
фото: AP

Держсекретар США вважає, що обидві сторони мають «отримати щось натомість і чимось поступитися»

Сполучені Штати досягли прогресу в переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України, але найскладніші питання завжди вирішують в останню чергу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо.

«Я думаю, ми досягли прогресу, але нам ще багато чого належить зробити, і, очевидно, найскладніші питання завжди вирішуються в останню чергу», – сказав він.

За словами дипломата, адміністрація США вклала «величезну кількість часу та енергії» у припинення війни й «намагається зрозуміти, з чим може змиритися Україна і з чим може змиритися Росія». Рубіо зазначив, що США хочуть визначити позиції обох сторін і подивитися, чи «зможемо ми якось зблизити їх для досягнення будь-якої угоди».

«Для досягнення угоди шляхом переговорів необхідні дві речі: обидві сторони мають отримати щось натомість і обидві сторони мають чимось поступитися. І ми намагаємося зрозуміти, що може дати Росія і що вона розраховує отримати натомість? Що може дати Україна та що Україна може отримати натомість? Зрештою, рішення буде за Україною, а не за Росією, і це рішення не залежатиме від США», – каже держсекретар.

Дипломат наголосив, що не йдеться про те, щоб нав'язувати комусь угоду, а про спробу знайти точки перетину інтересів.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що українська сторона виявлятиме більшу оперативність у питанні переговорного процесу щодо завершення війни.

Теги: Марко Рубіо переговори перемир'я

