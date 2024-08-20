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Рада змінила голову тимчасової спеціальної комісії щодо фортифікацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада змінила голову тимчасової спеціальної комісії щодо фортифікацій
Нардеп Олександр Бакумов замість на посаді Миколу Задорожнього, який є фігурантом корупційного провадження
фото з відкритих джерел

Рішення про заміну голови спецкомісії було ухвалено більш ніж через місяць після затримання першого очільника

Головою тимчасової спеціальної комісії з фортифікацій та дронів став Олександр Бакумов. Він замінить на посаді підозрюваного в корупції Миколу Задорожнього. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення про заміну голови ухвалили більш ніж через місяць після затримання першого очільника. За відповідну постанову проголосували 282 депутати. 

Тимчасової спеціальна комісія щодо фортифікацій і закупівлі дронів народні депутати утворили в травні цього року. Основним завданням ТСК є вивчення обставин та підготовка питань щодо потреб сектору безпеки і оборони у БпЛА і формування держзамовлення на їх виробництво та закупівлю. Також депутати мають проаналізувати розподіл, передачу, постачання і взяття на баланс БпЛА військовими частинами і підрозділами.

Нагадаємо, Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію щодо фортифікацій та закупівлі дронів. За відповідне рішення проголосували 277 народних обранців.  Очільником комісії було призначено нардепа від «Слуги народу» Миколу Задорожнього. Також до складу увійшли вісім «слуг», та по одному представнику від всіх фракцій та груп Верховної Ради.

Раніше у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про створення тимчасової спеціальної комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.

До слова, НАБУ і САП повідомили народному депутату Миколі Задорожньому про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради на Сумщині та організації її одержання.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабара за те, щоб «безперешкодно» провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми – 3,4 млн грн. Того ж дня Задорожнього було виключено із партії «Слуга народу».

Згодом Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов народного депутата із фракції «Слуга народу» Миколи Задорожнього із сільським головою на Сумщині, де вони обговорюють відкат для нардепа та місцевих правоохоронців.

Теги: корупція в Україні депутат Верховна Рада

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