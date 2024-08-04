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На війні загинув ексдепутат Чернівецької міськради

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На війні загинув ексдепутат Чернівецької міськради
Дмитро Сірман загинув 3 серпня під селом Синьківка на Куп’янському напрямку
фото з відкритих джерел

У жовтні Дмитру Сірману мало виповнитися 60 років

На фронті загинув краєзнавець і колишній депутат міської ради Чернівців кількох скликань Дмитро Сірман. У жовтні йому мало виповнитися 60 років. Про смерть воїна повідомив його син Олег.

За словами народного депутата Сергія Рудика, помічником якого був Дмитро Сірман, він пішов на війну добровольцем. Загинув під селом Синьківка на Куп’янському напрямку.

«За час війни ми бачилися двічі – у Покровську й під Комишувахою. Привозив мені домашню закрутку від дружини Галі. Говорили, жартували, будували плани…», – пригадує Рудик.

Дмитро Сірман та Сергій Рудик
Дмитро Сірман та Сергій Рудик
фото: Сергій Рудик/Facebook

Міський голова Чернівців Роман Клічук назвав Дмитра Сірмана «справжнім патріотом», який «віддавав усього себе місцевому самоврядуванню та громадській роботі, працюючи на благо» свого міста.

«Його відданість, активна позиція та внесок у розвиток громади залишать по собі вічний слід в історії нашого міста та в серцях його мешканців», – сказав про загиблого Клічук.

Дмитро Сірман 1 жовтня мав святкувати своє 60-ліття. Із 2020 року працював заступником Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Раніше на війні загинув колишній міський голова Умані. 

До слова, на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. Мазанович був молодшим сержантом, командиром другого відділення другої стрілецької роти.

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Теги: медик волонтер роман смерть депутат

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