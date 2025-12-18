Британія розширила санкції проти Росії: список нафтових компаній

До санкційного списку додано 24 російські компанії та п’ять громадян РФ

18 грудня Велика Британія запровадила санкції проти 24 російських компаній і п’яти фізичних осіб, заморожуючи їхні активи у британських банках. Про це йдеться в оновленому санкційному списку МЗС Британії.

Зокрема, Британія ввела санкції проти російських нафтових компаній «Татнефть», «Русснефть», «Руснефтегаз», «ННК-Ойл».

Під обмежувальні заходи 18 грудня також підпали компанії «Текстиль-сервіс», «Фабрика вати», еміратська компанія Saphira Energy, Ферганський хімічний завод, узбекистанські компанії Gelion Business Trade і Chemistry International.

Також Британія запровадила санкції щодо п'яти фізичних осіб.

Рахунки в британських банках компаній із санкційного списку в разі виявлення будуть заморожені, щодо фізичних осіб також застосовується заборона на в'їзд на територію країни.

Нагадаємо, що 18 жовтня Велика Британія розширила санкції проти Росії, включивши до списку 35 компаній та п'ять фізичних осіб. До оновленого списку санкцій потрапили великі російські енергетичні компанії, серед яких «Роснєфть» та «Лукойл». Також обмеження ввели проти банків та установ, які займаються фінансовими операціями. Йдеться про Solid Bank, BBR Bank, Transstroybank, Примсоцбанк, «Національну систему платіжних карт» (NSPK).

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, які свідчать про критичну прогалину в міжнародних санкціях: 86 із 145 підприємств російського оборонного холдингу «Технодинаміка» досі не перебувають під обмеженнями країн санкційної коаліції. «Технодинаміка», що входить до складу державної корпорації «ростєх», відіграє ключову роль у забезпеченні російського ВПК.