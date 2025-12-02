Головна Світ Соціум
Безпілотники атакують Туапсе: ймовірно, під ударом НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакують Туапсе: ймовірно, під ударом НПЗ
Під атаку БпЛА, окрім НПЗ, потрапив порт у Туапсе

Зранку 2 грудня місто Туапсе Краснодарського краю Російської Федерації атакують безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

У мережі пишуть про велику кількість БпЛА, що летить на Туапсе. Росіяни повідомляють про роботу ППО. 

За попередньою інформацією, триває атака на нафтопереробний завод та порт.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

До слова, вночі 25 листопада бійці центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили низку військових та логістичних об’єктів морського порту «Новоросійськ» (Краснодарський край, РФ). 

Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотермінала (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

Безпілотники атакують Туапсе: ймовірно, під ударом НПЗ
Безпілотники атакують Туапсе: ймовірно, під ударом НПЗ
