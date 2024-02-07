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Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
Приписне посвідчення підтверджує, що особа стала на військовий облік. Отримати його мають підлітки чоловічої статі в той рік, коли їм виповнюється 17 років
фото з відкритих джерел

За ігнорування вимоги ТЦК без поважних причин передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу

Відповідно до чинного законодавства всі юнаки з досягнення 17 років мусять стояти на обліку у ТЦК. Українські школярі, які виїхали за кордон, мають до свого 17-річчя повернутися на Батьківщину та отримати приписне до військкомату. Це не означає, що таких юнаків мобілізують. Про це заявив представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

Як правило, військкомати звертаються до навчальних закладів, а ті направляють юнаків до ТЦК. Але через повномасштабну війну багато українських дітей виїхали за кордон. «Ми, ТЦК, не сповіщаємо окремими повістками на вулицях цих юнаків, не сповіщаємо за адресами проживання. Ми працюємо у своєму штатному режимі. Ми не надсилатимемо листи, наприклад, за кордон про те, що він (юнак, – «Главком») має з’явитися. Загалом – так, він має повернутися в Україну, якщо він громадянин, він підлягає приписці», – заявив Істомін.

За ігнорування вимоги ТЦК без поважних причин передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу у 510 - 850 грн. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу становитиме 1,7 тис. грн.

Як відбувається приписка до призовних дільниць

Приписне посвідчення підтверджує, що людина стала на військовий облік. Отримати його мають підлітки чоловічої статі в той рік, коли їм виповнюється 17 років. До призовних дільниць щороку протягом січня – березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Для приписки до призовної дільниці громадяни зобов'язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Важливо! Обов'язок подавати інформацію до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військовим комісаріатам) про вищевказаних громадян покладається на всі підприємства, організації, установи освіти, їх керівників, а також, органи місцевої влади (сільські, міські та селищні ради і т.д.). І за недотримання цього обов'язку передбачена відповідальність.

Не підлягають приписці до призовних дільниць громадяни:

  • які відбувають покарання в установах виконання покарань;
  • до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Громадянам, приписаним до призовних дільниць, видаються посвідчення про приписку, роз'яснюються права та обов'язки, правила військового обліку та відповідальність за порушення цих правил. Якщо юнак не з’явився до центру комплектування і не отримає посвідчення без поважних причин, настає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. На розсуд начальника територіального центру комплектування, якщо дійсно є поважні причини неприбуття, то до відповідальності, скоріше за все, громадянин не буде притягатися.

Як відомо, мобілізація в Україні «обросла» численними міфами – їх розвінчав речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) майор Роман Істомін.

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Теги: військомат мобілізація школярі

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