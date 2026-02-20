Головна Країна Політика
Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото)
Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста
фото: Володимир Зеленський/Telegram

20 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі Києва загинуло найбільше активістів

У День Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, де відбулися масові розстріли учасників Революції Гідності в лютому 2014 року.

Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото) фото 1
фото: Офіс президента

Президент і перша леді також віддали шану загиблим Героям Небесної Сотні біля їхніх портретів.

«Українці завжди захищають своє. Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти. Памʼятаємо, чого це вартувало у 2014 році», – зазначили Володимир та Олена Зеленські в соцмережах.

Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото) фото 2
фото: Офіс президента

Президент і перша леді закликали шанувати сміливість кожного учасника Революції Гідності та всіх, хто не пішов із Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цей пам'ятний день встановлений указом президента України для вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме 20 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі Києва загинуло найбільше активістів.

Небесная сотня Революція Гідності Володимир Зеленський Олена Зеленська

